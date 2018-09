السعودية تسعى إلى مقعد في "دول العشرين" بخطط طموحة للتحول الرقمي

وأضافت السفارة في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، تؤمن المملكة بأهمية ثراء وتنوع اقتصادها بشكل يتيح له الارتكاز على محاور متوازية تسير جنبا الى جنب مع النشاط النفطي، ومن هنا، فإن رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تراهن على قطاع تكنولوجيا المعلومات لقيادة الاقتصاد السعودي خلال العقد القادم.

وفي هذا الإطار، فإن المملكة تطمح لأن تصبح ضمن أفضل 20 نموذجا عالميا في التحول الرقمي والابتكار بحلول 2030 ارتكازا على بناء حكومة رقمية قادرة على التفاعل مع المجتمع محليا ودوليا من أي مكان وفي أي وقت، وخلق مجتمع قادر على احتضان نمط الحياة الرقمي، بحسب البيان.