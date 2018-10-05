تسجيل
00:06 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    محمد بن سلمان

    ولي العهد السعودي يتحدث عن "حل الأزمة مع كندا"

    © AP Photo / Etienne Oliveau
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السفير السعودي سيعود إلى ألمانيا قريبا.

    وأشار ولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نشرت اليوم الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن السفير السعودي، سيعود إلى ألمانيا، لكن قد يكون هناك سفير سعودي جديد في وقت لاحق.

    جمال خاشقجي
    © صور من المدونين @JKhashoggi
    محمد بن سلمان يخرج عن صمته ويعلق على اختفاء جمال خاشقجي
    أما بالنسبة للأزمة السعودية مع كندا، فقال ابن سلمان إن الأمر متروك لكندا.

    وتابع "اتخذت كندا إجراءات ضد قانون الأمم المتحدة، وضد المبادئ الدبلوماسية، وتدخلوا في قضايا ليست بقضايا كندية، وليست ضد مواطنين كنديين، وليست من مصالح كندا، بل في قضية محلية سعودية بالكامل".

    ومضى "ليس مسموحا لهم (كندا) بذلك، وعليهم أن يعتذروا ببساطة، وعليهم أن يعرفوا أنهم ارتكبوا خطأ".

    واستطرد "أعتقد أنهم يعلمون أنهم ارتكبوا خطأ، لكننا سنرى كيف يمكننا إعادة الأمور مرة أخرى".

    ورد على سؤال "بلومبرغ" غاضبا: "ما علاقة هذا بما يحدث في المملكة السعودية؟ هناك شخص، وهناك تهم ضده بسبب قضايا الأمن القومي وجميع المعلومات المتاحة، وإذا كان لدينا الوقت وترغب في زيارة النائب العام فأنت مرحب بك، لا علاقة للأمر بحرية التعبير، لكن الحكومة الكندية ليس لديها معلومات بما يحدث، هذا أمر غريب حقا".

    محمد بن سلمان
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    محمد بن سلمان يكشف عن حدث كبير بعد 15 يوما
    وعن طلب دبلوماسيين كنديين الحصول على معلومات حول تلك القضايا، قال ولي العهد: "هذه ليست وظيفتهم، إنه دبلوماسي كندي، وليس دبلوماسي سعودي، وسائل الإعلام هي موضع ترحيب، لكن الحكومة الكندية عليها الاهتمام بالمصالح الكندية، لا علاقة لها بالمصالح السعودية".

    واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا الشهر الماضي، بعد أن طالبت أوتاوا الرياض بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم.

    واتهمت السعودية كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي لديها، وأعلنت عن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

    كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية، إضافة لذلك قررت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.

    انظر أيضا:

    محمد بن سلمان يكشف عن حدث كبير بعد 15 يوما
    محمد بن سلمان يكشف "الخطة البديلة" بعد تقارير تدخل الملك بإلغاء الأولى
    مفاجأة... محمد بن سلمان يؤكد تقارير "توتر زيارته للكويت"
    محمد بن سلمان يخرج عن صمته ويعلق على اختفاء جمال خاشقجي
    "تسريب جديد"... حقيقة الخلافات والتوتر بين محمد بن سلمان وأمير الكويت
    محمد بن سلمان يتحدث... بعد أنباء "اعتراض الكويت على شروطه"
    بقرار مفاجئ... السعودية توقف مشروعا عملاقا بعد إعلان محمد بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الحكومة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    طالبة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، مايا رعيدي، تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018
    من "حضن ماكرون" وملكة جمال لبنان إلى تسليم "إس-300" لسوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة
    "جرائم كبرى" تلاحق نتنياهو
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك