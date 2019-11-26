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23:13 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بومبيو: دعونا مصر إلى احترام حرية الصحافة

    © AP Photo / Alex Brandon
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    دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مصر، اليوم الثلاثاء، إلى "احترام حرية الصحافة" في أعقاب حملة نهاية الأسبوع الماضي.

    الشرطة المصرية
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    النيابة العامة المصرية تكشف سبب اقتحام أجهزة الأمن لموقع "مدى مصر"
    ووجه بومبيو هذه الدعوة في مؤتمر صحفي وجه خلاله انتقادات شديدة لإيران، التي قطعت الوصول إلى الإنترنت لأنها تشدد أيضا ضد المتظاهرين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

    وقال بومبيو: "كجزء من علاقتنا الإستراتيجية الطويلة الأمد مع مصر، نواصل دعم الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".

    وأضاف "ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين خلال غارة نهاية الأسبوع الماضي".

    وقال ديفيد شينكر، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الشرق الأوسط، في وقت لاحق إن واشنطن تراقب قانونًا مثيرًا للجدل عدله البرلمان المصري مؤخرًا، وتقول جماعات حقوقية إنه سيحد بشكل صارم من عمل المنظمات غير الحكومية.

    وقال شينكر للصحفيين "نحث مصر على التأكد من أن قوانين تنفيذ المنظمات غير الحكومية الجديدة لا تقيد المجتمع المدني وبرامج المساعدات الأمريكية والنمو الاقتصادي في مصر".

    ودعا مصر إلى "ضمان عمل الصحفيين دون تهديد بالسجن والترهيب".

    وداهم ضباط بملابس مدنية مقر موقع "مدى مصر" في القاهرة أول من أمس الأحد، مطالبين الصحفيين بفتح هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

    وتم اعتقال ثلاثة صحفيين من بينهم رئيس التحرير، لينا عطا الله، لكن تم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف. وقالت النيابة العامة المصرية أمس إن إجراءات التفتيش التي قامت بها السلطات أمس الأحد لموقع "مدى مصر" تمت بإذن قضائي.

    وبحسب موقع جريدة "الأهرام"، كشفت إدارة التواصل الاجتماعي والتوجيه في النيابة العامة المصرية، عن أن تفتيش مقر الموقع الإلكتروني لـ"مدى مصر" جاء نتيجة ما توصلت له تحريات الأمن الوطني من إنشاء جماعة "الإخوان" الموقع لنشر الشائعات.

    وقال بيان صحفي للنيابة، إن الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن في وحدة سكنية بحي الدقي في محافظة الجيزة، بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

    وأكدت النيابة، أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة محل الاتهام.

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    الكلمات الدلالية:
    اعتقال صحفي, أمريكا, حرية الصحافة, مصر, مايك بومبيو
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