البرلمان العراقي يعلن موعد التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي

أعلن، البرلمان العراقي، اليوم الأحد، موعد التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي ستعقد يوم الأربعاء المقبل".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس السبت، أن "موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لم يحدد بعد"، لافتا إلى أن ذلك غير ممكن قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى البرلمان.

من جانبه، هدد زعيم التيار الصدري، في العراق مقتدى الصدر، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

ودعا علاوي، يوم الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل، وقال إنه "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد".

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.