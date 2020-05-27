تسجيل
20:45 GMT27 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    بعد استهداف "رئاسة الأركان" اليمنية… الكشف عن مصير وزير الدفاع ورئيس الأركان

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/75/1042527540_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_c84ac580cf90390eb5bd7a27b8798a27.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005271045545201-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86/

    كشف مصدر مقرب من رئيس هيئة الأركان اليمنية العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، عن الجهة التي حاولت اغتيال الأخير، أمس الثلاثاء.

    ونقلت بوابة اليمن "الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، على لسان المصدر أن "مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم لـ"حزب الإصلاح" اقتحموا قاعة الاجتماعات بعد حدوث الانفجار الصاروخي مباشرة، وباشروا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الفريق بن عزيز وعدد من الضباط المرافقين له".

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
    الجيش اليمني يتوعد "أنصار الله" برد قاس بعد استهداف "رئاسة الأركان"

    وتسببت العملية "الإرهابية" في مقتل نجله النقيب فهد وعدد من الضباط التابعين له، وإصابة رئيس هيئة الأركان بإصابات بليغة، دخل على أثرها في غيبوبة وتعرض لنزيف حاد في منطقة الدماغ.

    وأشار المصدر إلى إن ميليشيا "حزب الإصلاح" سبق وأن نسقت مع "الحوثيين" ورفعت الإحداثيات عن مكان اجتماع قيادات الجيش الوطني، بهدف اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمن، لافتا إلى أن وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية المحسوبة على "ميليشيا الإخوان" لم يصابوا بأي أذى، وأن الأخبار التي روج لها بعض المواقع الإخبارية حول إصابتهم في الحادثة مفبركة، وليس لها أساس من الصحة.

    وأضاف المصدر - الذي لم ذكر اسمه ـ أن "ميليشيا الإخوان" خططت لاغتيال رئيس هيئة الأركان العامة، بعد اتهامهم له بالعمل لصالح المشروع الإماراتي في اليمن، ومن داخل صفوف الجيش الوطني.

    وفي السياق نفسه، كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن مصير وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، ورئيس الأركان اللواء صغير عزيز وعدد من كبار قادة الجيش، بعد مقتل مجموعة من الضباط والجنود بقصف صاروخي "حوثي".

    ونقلت الوكالة نفسها في تقرير آخر، عن المصادر العسكرية نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان والقادة العسكريين اليمنيين من القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر "صحن الجن" في مأرب، أثناء اجتماع قيادة الجيش، مساء أمس الثلاثاء.

    وحسب المصدر، فإن الصاروخ الذي سقط على مقر الوزارة في معسكر "صحن الجن" أودى بحياة سبعة جنود من حراس قيادة الجيش، بينهم "النقيب فهد صغير عزيز" نجل رئيس الأركان.

    ويشار إلى أنه قتل 8 ضباط وجنود من الجيش اليمني، بينهم نجل قائد عسكري بارز، مساء أمس الثلاثاء، في قصف صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

    وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب.

    وأكد المصدر أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين بينهم 3 ضباط - حتى مساء أمس الثلاثاء.

    على جانب آخر، قالت جماعة "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على محافظتين شمالي اليمن.

    وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غربي وشمال غربي مأرب.

    انظر أيضا:

    الجيش اليمني يتوعد "أنصار الله" برد قاس بعد استهداف "رئاسة الأركان"
    الجيش اليمني: إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين وتحقيق تقدمات شرقي الجوف
    الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين وتدمير 3 آليات وعربة شرقي صنعاء
    مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني و5 عسكريين خلال قصف "أنصار الله" لمعسكر بمأرب
    الكلمات الدلالية:
    الحوثيين, رئيس أركان الجيش اليمني, أخبار الجيش اليمني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تمثال للكاتب الروائي الروسي الشهير دوستويفسكي أمام مكتبة لينين وسط العاصمة موسكو
    أكبر وأجمل مكتبات روسيا العريقة
    معركة كونغ الجمهوري وغودزيلا الديمقراطي تنتقل إلى ميدان التواصل
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك