تسجيل
22:58 08 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    سيارة تسلا رودستر

    قيمة "تسلا" السوقية تتخطى جنرال موتورز وفورد معا

    © AP Photo / Mark J. Terrill
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102869/77/1028697760.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202001081043989350-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7/

    للمرة الأولى، تخطت القيمة السوقية لشركة "تسلا" قيمة شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" معا.

    تسلا
    © Photo / CC0
    "تسلا" الأمريكية تبني في برلين أول مصنع لها بأوروبا
    وحسب "رويترز" ارتفع سهم صانع السيارات الكهربائية الذي مقره في وادي السليكون نحو أربعة بالمئة بحلول منتصف اليوم، ليسجل مستوى قياسيا ويصل بالقيمة السوقية للشركة إلى 88 مليار دولار. ويزيد هذا ملياري دولار على القيمة السوقية لشركتي جنرال موتورز وفورد، البالغة 49 و37 مليار دولار على الترتيب، معا.

    ومدفوعا بتحقيق أرباح على غير المتوقع في الربع الثالث من العام والتقدم في مصنع جديد بالصين وتسليمات أفضل من المتوقع في الربع الرابع، تضاعف سعر سهم تسلا تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

    يخالف التقدم الذي حققه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة توقعات مراهني البيع على المكشوف والمتعاملين الآخرين الذين كانوا يتكهنون باستحواذ إحدى شركات السيارات ذات الباع مثل جنرال موتورز وفورد على تسلا.

    ومما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين في ماسك ونمو شركته في المستقبل، تجاوزت القيمة السوقية لتسلا منافستيها الأمريكيتين، رغم أن أعمالهما أضخم بمراحل من تسلا. وسلمت كل من جنرال موتورز وفورد أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي، بينما بلغت تسليمات تسلا في أنحاء العالم 367 ألفا و500 سيارة فقط.

    وفي حين تثير إنجازات تسلا في الآونة الأخيرة ابتهاج داعميها، فإن محللين ومستثمرين كثيرين مازالوا متشائمين إزاء قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وتدفقات السيولة بصورة مستدامة.

    وأخفقت الشركة مرارا في تحقيق أهدافها خلال السنوات الأخيرة في حين خضع سلوك ماسك لتدقيق أشد من هيئات الرقابة المالية ومساهمي تسلا.

    ويتجاوز عدد المحللين الموصين ببيع أسهم تسلا من يوصون بشرائها، وهو أمر نادر للغاية في السوق الأمريكية. ويوصي 11 محللا بشراء السهم، في حين يوصي ثلاثة عشر بالبيع ويتخذ تسعة آخرون موقفا محايدا، وفقا ليبانات رفينيتيف.

    ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم جنرال موتورز في الاثني عشر شهرا الأخيرة بينما ارتفعت فورد عشرة بالمئة، في أداء دون مستوى السوق عموما بكثير لكليهما، حيث أضر تراجع في مبيعات السيارات بالصين بثقة المستثمرين في الشركتين.

    وبدأت تسلا هذا الأسبوع تسليم سيارتها الكهربائية من الطراز 3 المصنعة بمصنعها في شنغهاي، وذلك بعد أقل من عام على بدء العمل في المصنع الذي تكلف ملياري دولار.

    انظر أيضا:

    تسلا تعلن بدء تسليم الطراز 3 صيني الصنع في 7 يناير
    رغم الخطأ المحرج... تسلا تعلن عن رقم "مفاجئ" لشاحنتها المدرعة
    بالفيديو..انفجار سيارة "تسلا" الكهربائية على طريق سريع في موسكو
    "تسلا" الأمريكية تبني في برلين أول مصنع لها بأوروبا
    السيارة الراقصة من "تسلا"... فيديو
    شاحنة "تسلا" المدرعة تخوض تحديا مع "فورد"... فيديو
    تسلا تبتكر مساحات زجاج ليزرية للسيارات
    الكلمات الدلالية:
    سيارة تسلا, أخبار تسلا, تسلا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد الأمريكية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك