تسجيل
15:35 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    المصرية للاتصالات

    صفقة فودافون ترفع أسهم "المصرية للاتصالات"... وهجمات الحوثيين تهبط بأرامكو السعودية

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102493/09/1024930942.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202001301044327443-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    ارتفعت الأسهم السعودية، اليوم الخميس، مع صعود أغلب أسهم القطاع المصرفي، بينما سجلت البورصة المصرية أفضل أداء في المنطقة بقيادة مكاسب لأسهمها القيادية. وتباين أداء باقي بورصات الشرق الأوسط.

    فودافون
    © REUTERS / Andrea Comas
    "الاتصالات" السعودية تعلن تفاصيل صفقة الاستحواذ على "فودافون مصر"
    تقدم مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.1 بالمئة مع صعود 24 من الأسهم الثلاثين المدرجة عليه. وقفز سهم المصرية للاتصالات عشرة بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول؛ حسب "رويترز".

    والسهم مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من صفقة مجموعة فودافون لبيع حصتها البالغة 55 بالمئة في فودافون مصر. وقالت المصرية للاتصالات يوم الأحد إنها ليست لديها أي نية لبيع حصتها في فودافون مصر البالغة 45 بالمئة.

    وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين المصريين من الأسهم فاقت مبيعاتهم.

    وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية على ارتفاع 0.8 بالمئة مع صعود سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري 1.2 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.

    وأعلن البنك الأهلي التجاري أمس الأربعاء زيادة 18.8 بالمئة في صافي الربح في 2019 إلى 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار).

    لكن سهم عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية تراجع 0.7 بالمئة إلى 34.2 ريال. وقالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية أمس الأربعاء إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف سعودية منها منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، وهو أول إعلان للمسؤولية عن مثل هذه الهجمات منذ أن عرضت وقف مثل هذه الهجمات قبل أربعة أشهر.

    وارتفعت أسعار النفط بعد تلك التقارير لكنها نزلت اليوم الخميس في ظل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الذي يواصل الانتشار حول العالم.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط 1.2 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي وانخفاض 1.9 بالمئة في سهم شركة الطيران المنخفض التكلفة العربية للطيران.

    ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة. وفقد سهم بنك أبوظبي الأول 0.3 بالمئة وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري واحدا بالمئة.

    لكن سهم الشركة العالمية القابضة ربح 1.5 بالمئة بعد يوم من إعلان الشركة عن زيادة في أرباح العام بكامله.

    واستقر المؤشر القطري بعد أن خسر سهم قطر للوقود 1.3 بالمئة، بينما أنهى سهم قطر للتأمين التعاملات على ارتفاع.

    انظر أيضا:

    صحيفة أمريكية تكشف اعتراض السعودية صواريخ استهدفت أرامكو الأسبوع الماضي
    شركة "نوفوميت" الروسية تعتزم تسليم "أرامكو" السعودية أول شحنة معدات
    بيان من "فودافون قطر"
    أسباب بيع فودافون مصر لحصتها لشركة اتصالات سعودية
    صفقة "فودافون" تلقي بظلالها على البورصة المصرية
    "الاتصالات" السعودية تعلن تفاصيل صفقة الاستحواذ على "فودافون مصر"
    "أنصار الله" تعلن استهداف "أرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة
    الكلمات الدلالية:
    الشركة المصرية للاتصالات, أرامكو, البورصة المصرية, فودافون, صفقة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية
    "العرض الساحر" في مورمانسك الروسية
    صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ
    "صفقة القرن"... إلى مزبلة التاريخ
    إنفوجراف - أهم بنود صفقة القرن
    بالأرقام والخريطة... ما هي "صفقة القرن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك