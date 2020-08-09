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    الوضع في اليمن، صنعاء يوليو 2020

    وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء: سئمنا من الحرب التي تشن علينا منذ ست سنوات

    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الحرب في البلاد، ووقف الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

    وقال خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن: "من المهم أن يواصل الطرفان المشاركة في المفاوضات، ويجب أن تكتمل المفاوضات قبل فوات الفرصة السانحة"، في إشارة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين "أنصار الله".

    وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى إعلان مشترك يتضمن اتفاقاً حول وقف لإطلاق النار في البلاد، وتدابير اقتصادية، وإنسانية، واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.

    القوات المشتركة في الضالع في اليمن
    © Photo / ADALAA FORCES
    قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" شرقي مدينة الحديدة

    لذلك كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية اليمني بحكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء، المهندس هشام شرف من خلال لقاءه مع "سبوتنيك".

    بداية، الانفجار الذي وقع في بيروت، أثار المخاوف من حدوث كارثة بيئية أكبر في ميناء الحديدة حيث ترسو ناقلة النفط المتهالكة "صافر"... من المسؤول عن هذا الوضع؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة؟

    بالطبع، الجميع يعلم قصة ناقلة النفط صافر، وأؤكد من خلال "راديو سبوتنيك" أننا أكثر حرصا على الحذر من حدوث أي كارثة بيئية أو بحرية في اليمن أو البحر الأحمر، من خلال إيجاد بدائل وحلول مناسبة للكمية المخزنة في السفينة "صافر"، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقول أن صنعاء أو حكومة الإنقاذ الوطني أو الوضع الحالي في صنعاء راضون عما يحدث، ونحن حذرنا بشأن هذه السفينة من ثلاث سنوات، وطلبنا صيانة وتقييم لها ولكن لم يلتفت إلينا أحدا، وعندما فرغت لعبة العدوان والتحالف من جميع القضايا التي كانوا يتهمون صنعاء فيها، الآن، بدأوا في قصة السفينة صافر قبل عام أو أكثر، وأكدت حكومة الإنقاذ الوطني، بأننا مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة ومع أي جهات لحل هذه المشكلة، وهناك الكثير من البدائل سيتم بحثها خلال الفترة القادمة، خاصة حل مشكلة الخزان حتى لا تتكرر أزمة بيروت وانفجار مرفأ بيروت، ونحن أكثر حرصاً على الموانئ والشواطئ وشعب اليمن.

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 2019
    © REUTERS / Fawaz Salman
    اليمن... قائد عسكري جنوبي يعلن رفضه تهميش المقاومة الشعبية ويوجه رسالة للحكومة والتحالف

    "أنصار الله" متهمون بعرقلة عمل الفريق الأممي لتقييم وضع السفينة وصيانتها... كيف ترد على هذه الاتهامات؟

    الأخوة في السعودية ودول التحالف يبحثون عن أي شيء، والآن يتحدثون عن أنصار الله، فأنصار الله في تحالف مع المؤتمر الشعبي العام، وهناك حكومة إنقاذ وطني ومجلس سياسي أعلى، وهناك نظام سياسي يتم التعامل معه وبالتالي عندما يتحدثون عن أنصار الله من المفترض أن ينظروا إلى الصورة بشكل أكبر وأشمل في صنعاء بأن أنصار الله في الجانب العسكري، لديهم الريادة والقيادة في هذا الجانب، أما بالنسبة للجوانب السياسية والإدارية نتشارك إلى حد كبير في صنع القرار، وبالتالي كياناتهم نابعة من الخلاف أو النزاع الذي صار منذ ست سنوات، فأنصار الله جزء من هذا المجتمع اليمني وهم جزء من الحكومة، وبالتالي لن يرضيهم أن يحدث شئ بموانئ اليمن أو بشواطئه أو الثروة البحرية، وكذلك الحديدة، نتنظر التوصل إلى نقطة يكون فيها حل. 

    مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى بصنعاء توقع إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حكومة هادي تنفيذا لاتفاق الأردن خلال الأيام المقبلة... ما آخر مستجدات هذا الملف؟

    صنعاء مازالت تمد يدها لاستكمال هذا الملف ومازلت أؤكد من خلال هذه المقابلة، بأن صنعاء تريد أن تمضي قدماً في الموضوع بشكل كامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، بحسب ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، والبدء في خطوة إيجابية لإطلاق سراح الأسرى فهؤلاء يمنيون وليسوا أجانب وبالتالي لا زلنا في نفس الاتجاه، وأن ملف الأسرى في صنعاء جاهز للتنفيذ متى ما رأى الإخوة البدء فيه.

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
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    المسؤول نفسه أكد أن الوساطات المحلية نجحت في إطلاق سراح الآلاف من الأسرى بينما فشلت الأمم المتحدة في ذلك.... لماذا برأيك؟

    ليست الأمم المتحدة هي المسئولة ولا أحملها المسئولية صراحةً، ولكن أصحاب القرار في الطرف الأخر "طرف العدوان ومواليهم"، فيجب على الجميع أن يدرك جيداً بأن دور الأمم المتحدة وسيط، وليست مفاوض، وليست منفذ، فالأمم المتحدة وسيط يجمع الأطراف للاتفاق على ما يرونه وما اتفقوا عليه، فيجب مراعاة ذلك فيما يخص الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وما يتعلق بتدخل الأمم المتحدة في الشأن اليمني من باب الإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية للتوصل إلى حلول سياسية ترضى الأطراف وترضي الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

    "أنصار الله" اتهمت المبعوث الأممي لليمن بأنه بات منخرطا مع التحالف العربي.. هل يعني ذلك فشل مهمة غريفيث؟

    طبعاً في هذا الجانب، الجميع يعلم أن هناك بعض المفارقات قد تحدث وأحياناً تكون هناك بعض التدخلات في المواقف وبعض المفارقات في هذا الجانب، وبالتالي أنصار الله هم في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، والتفاهم المشترك في إطار الحكومة والمجلس السياسي الأعلى، أن يتم إعطاء الفرص للمبعوث الأممي للوصول إلى حلول، فقد سئمنا من الحرب التي تشن علينا منذ ست سنوات، بدعوى إعادة الشرعية لليمن، نحن نريد حلولا تنهي هذا الحصار والعدوان والبدء في عملية سياسية جديدة.

    هناك تواصل بين صنعاء وموسكو بشأن اليمن إيمانا بقدرة روسيا على لعب دور في التوصل للسلام في اليمن... ما المطلوب من روسيا في هذا الصدد؟
    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 6 يوليو 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    أنا دائماً أؤكد على أهمية الوجود الروسي في حل الأزمة اليمنية، فروسيا أحد الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وروسيا دولة عظمى وقوية وموقف روسيا المشرف في الأزمة السورية يجعلنا على ثقة بأن روسيا متى ما كان لها دور في عملية إحلال السلام في اليمن، بالتأكيد سيتحقق السلام ونحن نريد بدلاً من إعطاء الملف لبريطانيا فقط، تتصرف فيه كما تريد، وبالبطئ الذي يشهده الملف اليمني، فوجود روسيا أو إيران في الرباعية الدولية التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيكون مهم جداً في إحداث توازن سياسي أو توازن في المواقف، خاصةً وأن الشعب الروسي تجمعه علاقة طيبة بالشعب اليمني، كما أن روسيا تنظر بالدرجة الأولى إلى مصلحة اليمن وشعبه. 

    ما موقفكم من توصل حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لآلية جديدة لتسريع اتفاق الرياض؟

    من يتوسط في مسألة المجلس الانتقالي ومن يدعى بالشرعية هم أنفسهم من أثاروا الفوضى والقتل والتدمير في اليمن، فهؤلاء يريدوا أن يطيلوا أمد الأزمة وخلق بؤر توتر جديدة في اليمن، وهم متواجدون في المحافظات الجنوبية حتى تكون لديهم مبررات لعمل ما يريدون، سواء في سقطرى أو في مناطق أخرى، فهذه اتفاقيات وترتيبات لا علاقة لنا بها ولا نرى فيها أي فائدة لليمن، فنحن نريد وقف العدوان ووقف الحصار والبدء في عملية سياسية تضم جميع الأطراف ولا يكون هناك وجود لأي ميليشيات أو كيانات غير مشروعة.

    هل يُقلق هذا الاتفاق صنعاء بدعوى أن تنفيذه يغير ميزان القوى لصالح حكومة الرئيس هادي؟ 

    لا، نحن لا نقلق أبداً لأننا الأقوى وعلى حق ولدينا القوة الكاملة لتحقيق ما نريد، ونحن الأقوى على الأرض لأننا نقاتل من أجل مبدأ الحفاظ على السيادة وعلى مصالح الشعب اليمني، فلا نقلق أبداً مما يحصل حالياً لأننا في النهاية الطرف الذي يبحث عن مصالح الشعب اليمني ويريد دولة واحدة موحدة لليمن وأن تكون دولة نظام وقانون والحكم يكون للشعب اليمني.

    "أنصار الله" أكدت استعدادها للمشاركة في أي رد إيراني على أمريكا... لماذا يتم إقحام اليمن في هذا الصراع الإقليمي بين إيران وواشنطن؟

    يجب توجيه هذا السؤال للأقوى في قيادة أنصار الله إذا كانوا صرحوا بذلك أو قالوا هذا الشيء، أنا أتوقع أننا في الجمهورية اليمنية بالدرجة الأولى نبحث عن مصالح شعبنا اليمني، ونحن لا نقفز لملفات أكبر منا أو ملفات مشاكل عالمية، ونحن نعمل على الحفاظ على مصالح اليمن ومصالح الإقليم في سبيل إسعاد الشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء له.

    مدينة عدن في اليمن
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    ألا يثبت ذلك الاتهامات السعودية بأن "أنصار الله" تنفذ أجندة إيرانية؟

    برأيي كوزير خارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية بصنعاء، أن هذا الكلام غير صحيح وأنصار الله أكبر وأعقل من هذا الشيء، فهم من اليمن وإلى اليمن ويحافظون على مصالح اليمن، وبالتالي إذا كان أنصار الله صرحوا بأنهم سيقاتلوا مع إيران ضد أمريكا، فهذا الأمر يترك لهم للرد عليه وللتفسير لكن أنا أؤكد أن أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بجميع مكوناته من حكومة إنقاذ وطني والشرفاء والوطنيين والقبائل التي حاربت العدوان يبحثون جميعهم عن مصلحة اليمن وشعبه بالدرجة الأولى.

    ما هي الرسالة التي تريد توجيهها من خلال "سبوتنيك" للمجتمع الدولي؟

    أريد أن أتوجه من خلال "سبوتنيك" برسالة للمجتمع الدولي وأوجه بعضها لأصدقائنا الروس، أن الشعب اليمني تعب من هذه الحرب الظالمة التي شنها التحالف علينا، تحت مبررات واهية، وأتمنى أن تتضافر جهود العالم ومعها روسيا كدولة قوية لإنهاء العدوان ووقف القصف والحرب وإنهاء الحصار، ونحن لا نريد استجلاب أسلحة أو تُجلب لنا هذه الأسلحة، ونريد فتح المطارات والموانئ والبدء في عملية سياسية سليمة، حتى يعيش الشعب اليمني حياة طبيعية وكريمة، وأتمنى تدخل الجميع لوقف الحرب من قبل دول التحالف.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن
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