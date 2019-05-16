بالفيديو... رد فعل غير متوقع من آسر ياسين أمام غوريلا "رامز في الشلال"

صدر رد فعل غير متوقع من الممثل المصري، آسر ياسين، تجاه غوريلا برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وذلك في حلقة اليوم الخميس.

وأظهر ياسين على غير المتوقع شجاعة أمام الفيل في البرنامج، إذ أدار حديثا معه، وكذلك أمام الغوريلا التي ظهرت له بعد خروجه من الشلال.

وكان آسر ياسين متماسكا أمام الغوريلا، وطلب من فريق البرنامج المرافق له أن يحافظوا على هدوئهم أمامها، كي لا تهاجمهم.

وعكسما توقع رامز جلال من انهيال آسر ياسين عليه بالضرب، فور علمه بالمقلب، فإن الممثل المصري اكتشفى برميه بخوذته، ورش المياه عليه، وتقبل المقلب بصدر رحب.

وأشاد رامز جلال بشجاعة آسر ياسين أمام الحيوانات التي ظهرت في البرنامج، وكذلك عند تعرضه للمقلب، وقال له "أنت وحش".

وعندما سأله "جلال" عن رأيه في إطلالته الجديدة ولون شعره الأبيض، أجابه آسر ياسين بأنها "بشعة".

تدور فكرة برنامج "امز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال"، المطرب المصري مصطفى حجاج، ونجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرجاني ساسي، والممثلة المصرية، شيماء سيف، واللاعب المصري المعتزل، رضا عبد العال، والمطرب اللبناني، وائل جسار، والفنانة المصرية، فيفي عبده.