رد فعل غير متوقع من طاهر أبو ليلة في مواجهة غوريلا رامز

تعرض كل من الفنانة نور هادي والفنان طاهر أبو ليلة، لموقف مفزع عندما سقطا من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال مشاركتهما في برنامج "رامز في الشلال".

ويذاع البرنامج عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ويقدمه رامز جلال، الذي سخر الفنان من أبوليلة عند ارتدائه عقد الورد قائلا: "دا عايز عقد فصوليا يتعلق في رقبته".

وواصل رامز سخريته من أبو ليلة عندما تناول المشروب الرسمي للبرنامج قائلا: "دا تحسه بيحشش مش بيشرب جوز الهند".

وواصل رامز جلال سخريته من ضيوف البرنامج، بالحديث عن الفنانة نور هادي قائلا: "تحس إنها لابسة تيشرت اختها الصغيرة وعمالة تشد فية كل شوية".

تدور فكرة برنامج "رمز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال"، المطرب المصري مصطفى حجاج، ونجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرجاني ساسي، والممثلة المصرية، شيماء سيف، واللاعب المصري المعتزل، رضا عبد العال، والمطرب اللبناني، وائل جسار، والفنانة المصرية، فيفي عبده.