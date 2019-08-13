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17:56 13 أغسطس/ أب 2019
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    سناب شات

    قلق في السعودية من حجب "سناب شات" بالمملكة

    © REUTERS / Thomas White
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    تصدر تطبيق الفيديوهات الشهير "سناب شات"، اليوم الثلاثاء، قائمة الترندات على موقع "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما واجه العديد من مستخدميه هناك صعوبة في الدخول إلى حساباتهم.

    ولاحظ المستخدمون أن "سناب شات" أخرجهم من حساباتهم دون سابق إنذار ودون أي سبب واضح، فيما اكتشف آخرون أنه تم تعطيل حساباتهم.

    وتساءل أحد المغردين على "تويتر": "سناب شات يعني معلق الحين متأكدين ؟؟".

    ​وعلى النقيض، أكد بعض المستخدمون أن التطبيق يعمل دون مشاكل، مثل ذلك المغرد، الذي قال إن حسابه على سناب شات" لم يتعرض لأي تعليق.

    ​وغرد مغرد آخر: "سناب شات. وش فيه".

    ​ولكن أصدرت إدارة "سناب شات" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا، أكدت فيه أنها مدركة تماما للمشكلة المتعلقة في عدم قدرة عدد من مستخدميه من الولوج إلى حساباتهم الخاصة، وأنهم يعملون حاليا على حل المشكلة، ليتضح أنها مشكلة عالمية، وليست في المملكة العربية السعودية فقط.

    ​يشار إلى أن "سناب شات" تعرض لمشكلة مماثلة في أوائل شهر يونيو/ حزيران، وتم حلها.

    "سناب شات" يتعطل في هذه الحالات

    إذا تم إغلاق حساب "سناب شات" الخاص بك، فقد يعني ذلك أن الشركة رصدت بعض الأنشطة المحظورة من حسابك، ويتم ذلك الإجراء للحفاظ على المنصة ممتعة وآمنة للجميع.

    سناب شات
    © REUTERS / Thomas White
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    إن استخدام تطبيق جهة خارجية أو مكون إضافي للوصول إلى خدمات "سناب شات" واستخدامها هي من الأمور المخالفة، لهذا السبب ينصح باستخدام التطبيق الأصلي بتنزيله من متجري "غوغل بلاي" أو "آب ستور" لهاتفك الذكي.

    كذلك فإن الاستخدام المستمر لتطبيقات الطرف الثالث أو إرسال البريد العشوائي، أو غيرها من السلوكيات المسيئة يمكن أن يؤدي إلى قفل حسابك بشكل دائم.

    أيضا يعد إزعاج الآخرين بالرسائل الدعائية أو رسائل من نوع آخر قد تؤدي إلى تعطيل حسابك واعتباره مزعجا وربما تقدم الشركة على حذفه من قاعدة بياناتها.

    وكذلك، فإن إضافة عدد كبير جدا من الأصدقاء عند عدم التحقق من بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، لذا يجب ان تؤكد أولا رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني للشركة.

    من ناحية أخرى، قد تكتشف الشركة أن حسابك معرض للإختراق وتعرض لهجوم بسبب هذا، فقد تلجأ لتعطيل حسابك بغرض حمايتك، وغالبا ما يتم إعلامك بذلك.

    وإذا تلقيت رسالة تفيد بأن حساب "سناب شات" الخاص بك تم إغلاقه مؤقتا، فالرجاء الانتظار لمدة 24 ساعة ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى وهذه المرة من التطبيق الأصلي.

    وإذا كانت المشكلة مستمرة ولا تعرف سبب تعطيل حسابك على "سناب شات"، فقد تكون المشكلة من الشركة نفسها حيث أنه يمكن حظر حسابك عن طريق الخطأ وأفضل حل هو الإتصال بهم من هنا.

    خطوات لاستعادة حسابك على "سناب سات" في حال تعرضه للاختراق

    من المحتمل أن يكون حسابك على "سناب شات" تعرض للاختراق، وأن "الهاكر" يملك بالفعل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، وهو ما يعني أنه يتمتع بصلاحية الوصول بشكل مباشر إلى ملفك الشخصي.

    وربما لم يغير "الهاكر" بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، ولكنه مع ذلك ملتبس بحسابك، وفي هذه الحالة قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وتأكد من تغيير كلمة مرور سناب شات الخاصة بك.

    سناب شات
    © REUTERS / Thomas White
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    ومن الأفضل استخدامه فقط لهذا الحساب الواحد، سيساعدك مدير كلمات المرور على تتبع ذلك.

    استخدم وظيفة "نسيت كلمة المرور"

    هذه الخطوة مفيدة جدا، إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى "سناب شات"، وتجد أمامك رسالة الخطأ، سيكون من المفيد المطالبة بإعادة تغيير كلمة المرور.

    لا يجب بالضرورة أن يكون "الهاكرز" من أذكى الأشخاص على وجه الأرض، ولهذا ربما نسوا تغيير عنوان البريد الإلكتروني الذي ينتمي إلى حسابك أو عجزوا عن فعل ذلك.

    لا يزال بإمكانك اختبار ما إذا كان بإمكانك استعادة بيانات اعتماد تسجيل الدخول (الجديدة) من خلال الوظيفة "نسيت كلمة المرور".

    ويمكنك العثور عليها في صفحة تسجيل الدخول في سناب شات، بمجرد الاستخدام ستتلقى رسالة بريد إلكتروني أو رسالة إلى هاتفك المحمول من "سناب شات"، بما في ذلك كلمة مرور مؤقتة ، واستخدم كلمة المرور هذه لتسجيل الدخول إلى حساب "سناب شات" الخاص بك وتغييره على الفور.

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    السعودية, أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, سناب شات
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