سمية الخشاب تنجو من السجن 3 سنوات

نجت الممثلة المصرية، سمية المصرية، سمية الخشاب، اليوم السبت، من حكم بالسجن 3 سنوات، في قضية شيك من دون رصيد لصالح طليقها، المطرب المصري، أحمد سعد.

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بإلغاء الحكم الصادر بحق سمية الخشاب، بحبسها 3 سنوات، وكذلك بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح، بحسب صحف مصرية محلية.

وقدمت سمية الخشاب عن طريق محاميها شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنية إلى وكيل أحمد سعد، مما دعا المحكمه إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 أعوام، في جنحة شيك بدون رصيد بجلسة 2/11/2019.

يشار إلى أن محكمة جنح الدقي قضت بحبس سمية الخشاب غيابيا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، فى الدعوى التى أقامها طليقها أحمد سعد، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وعلقت سمية الخشاب، في تصريحات صحفية وقتها، على الحكم بحبسها، بأنها لن تترك حقها منه (زوجها) أبدا، كما أنها تثق فى القضاء المصرى النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.

وأوضحت أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر صداقها ونفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ، طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء العقود وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي ضدها.

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس/ آذار، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.

وعقب طلاقهما، نشبت خلافات حادة بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما، والتي تنوعت ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.