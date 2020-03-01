ما قصة الاحتفال بيوم المرأة العالمي

البداية في الولايات المتحدة الأمريكية
في عام 1956، خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها، ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
وفي 8 مارس/ آذار 1908، عادت المظاهرات مجددا، حيث خرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت المظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.
وطالبت المسيرة بتخفيض ساعات العمل ومنح النساء الحق في الاقتراع ومنع تشغيل الأطفال، وهي مطالب تم تحقيقها لاحقا.
دعوة إلى القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في #يوم_الانعدام_التام_للتمييز وتعزيز المساواة https://t.co/2mOmZ50Tey#ZeroDiscrimination pic.twitter.com/gf0pCujXBv— الأمم المتحدة (@UNarabic) March 1, 2020
ويصادف يوم المرأة إحياء ذكرى خروج مظاهرات نيويورك سنة 1909، حيث ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس يوما للمرأة.
وتحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.
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