بعد السير 10 كيلومترات على قدميه... الوليد بن طلال يبهر متابعيه بملخص رياضته في 49 يوما

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وهو يمارس رياضة المشي بين مكتبه وقصره، كشف رجل الأعمال السعودي الملياردير، الأمير الوليد بن طلال، لمتابعيه ملخصا عن رياضته خلال 49 يوما.

شارك الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، جدول يلخص ممارسته لرياضة المشي خلال تلك الفترة، والذي يبيّن أنه قطع مسافة 643 كم بالدراجة الهوائية و423 كم بالسير على قدميه.

ولفت إلى أن المعدل اليومي لرياضته هو 22 كم.

ملخص رياضتي: ٤٩ يوم

🚴‍♂️٦٤٣ كلم

🚶🏻‍♂️٤٢٣ كلم

= ١٠٦٥ كلم

المعدل اليومي: ٢٢ كلم



Sports summary: 49 days

🚴‍♂️643 km

🚶🏻‍♂️432 km

= 1065 km

The daily average: 22 km pic.twitter.com/FijprzQK04 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 19, 2020

وحاز الجدول على إبهار متابعيه على موقع "تويتر"، إذ غرد أحدهم قائلا: " المشي والرياضة تؤثر على الحالة النفسية بشكل إيجابي"، بينما تمنى آخرون له دوام الصحة والعافية.

المشي والرياضة تؤثر على الحالة النفسية بشكل إيجابي 🙏 — ف ي ص ل # M B S 🇸🇦 (@Faisalbahfi) June 19, 2020

لله يمتعك بصحه والعافيه pic.twitter.com/J48fojaXIW — عبدالعزيز محمد المزيني (@azyz73801) June 19, 2020

امدك الله بالصحه والعافيه — ابو فراس (@abuferas1008) June 19, 2020

الجسم السـليم ...

قلباً..

وعقلاً..

وروحاً..

لا يكون إلا عندما يكون صاحبه ذو

عقل مستنير

وقلباً نوافذه من نور

وروحاً شفافة نقية

حفظك الله ومتعك بجميل العافية..

أمير الإنســانية... 🌹 — RASHA (@rasha_babiker) June 19, 2020

​ويظهر الأمير الوليد بن طلال في فيديو سيره المتداول وهو يخرج من مكتبه في برج "المملكة"، ويسير على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى الوصول لقصره في حي الفاخرية.

وتقدر المسافة بين مكتب الوليد بن طلال وقصره بنحو 10 كم.

والتقى الأمير خلال سيره بعدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معه.

يذكر أن الوليد بن طلال يهتم بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجات.