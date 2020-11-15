عمرو عرفة ينتقد مشهدا في "ما وراء الطبيعة" وأحمد أمين مازحا: "الغوريلا هتفرح"

أبدى المخرج عمرو عرفة إعجابه بمسلسل "ما وراء الطبيعة" وفريق العمل، إلا أنه كشف عن مشهد واحد لم يعجبه.

وعُرض المسلسل خلال الأيام الماضية على منصة "نتفليكس"، وهو بطولة أحمد أمين، وإخراج عمرو سلامة.

وكتب عرفة في تغريدة بحسابه على تويتر: "ما وراء الطبيعة خطوه كبيرة للدراما المصرية، عمرو سلامة خطوة كبيرة في مشوارك الإخراجي والإنتاجي، أحمد أمين خطوة كبيرة في مشوارك الفني أبهرتني، الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية".

#ما_وراء_الطبيعة

خطوه كبيره للدراما المصريه .. #عمرو_سلامة

خطوة كبيرة في مشوارك الاخراجي و الانتاجي

#أحمد_أمين

خطوة كبيرة في مشوارك الفني ابهرتني#الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصريه @AhmedAmin @amrmsalama pic.twitter.com/JBvMxv332V — Amr arafa (@AArafa) November 15, 2020

ويدور الحديث عن ظهور غوريلا في صحراء ليبيا، في الحلقة الثالثة من المسلسل، بشكل اعتبره البعض كوميديا وليس مرعباً.

من جانبه، رد بطل "ما وراء الطبيعة" على تغريدة المخرج عمرو عرفة ممازحا.

وكتب أحمد أمين "دي شهادة كبيرة يا أستاذ.. دي الغوريلا هاتفرح إن حضرتك جيبت سيرتها ما بالك أنا بقى هاعمل إيه".

دي شهادة كبيرة يا أستاذ.. 🙏 دي الغوريللا هاتفرح إن حضرتك جيبت سيرتها مابالك أنا بقى هاعمل ايه 😀 — Ahmed Amin (@AhmedAmin) November 15, 2020

يذكر أن المسلسل مستوحى من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويقدم رحلة الشك الخاصة بـ "رفعت إسماعيل" بطل المسلسل، من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة".

ومع أن كل حلقة تمثل وحدة مستقلة بذاتها، إلا أن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، الذي يعتبر المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وقد تمت ترجمة مسلسل "ما وراء الطبيعة" إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

ويعد المسلسل أول مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.