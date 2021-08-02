تسجيل
11:44 GMT03 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي

    7 خطوات لتحديد نوع ومكان الأجهزة التي تستخدم حسابك على فيسبوك

    © REUTERS / Dado Ruvic
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048400366_0:72:2992:1755_1200x675_80_0_0_57e475c353f62ec1b911f8ceac7cc920.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108021049739095-7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/

    تتعرض بعض الحسابات الشخصية على "فيسبوك" للاختراق من قبل قراصنة أو أشخاص آخرين يقومون بتسجيل الدخول إليها دون علم أصحابها من أجهزة متنوعة في أماكن مختلفة، وهو ما يهدد خصوصيتهم.

    فيسبوك
    © REUTERS / Dado Ruvic
    فيسبوك تكشف تفاصيل "خطيرة" عن فضيحة الاختراق
    وإذا كنت قلقا على خصوصيتك ولديك تخوفات بشأن إمكانية اختراق حسابك على "فيسبوك"، فيمكنت اتباع بعض الخطوات التي تمكنك من معرفة ما إذا كان حسابك مخترقا أم لا.

    ولا يقتصر الأمر على معرفة اختراق حسابك من عدمه فقط، بل أيضا يمكنك تحديد أنواع وأماكن الأجهزة التي استخدمت حسابك وتوقيتات الدخول إليه.

    ولأن تلك الخطوات تشمل الأجهزة الخاصة بك أيضا، فإن كل جهاز أمامه اختيارات تمكنك من تحديد أنه جهاز غير خاص بك والخروج مع الاحتفاظ بتسجيل الدخول على باقي الأجهزة الخاصة بك.

    أما إذا كنت ترغب في الخروج من جميع الأجهزة لتأكيد الأمان الخاص بحسابك على "فيسبوك" فإن ذلك أيضا متاح.

    وفيما يلي 7 خطوات يمكن اتباعها للتعرف على أماكن وأنواع الأجهزة التي استخدمت حسابك على "فيسبوك":

    الخطوة الأولى

    تتضمن تسجيل الدخول إلى "فيسبوك" والذهاب إلى المثلث الموجود أعلى يمين الشاشة والضغط عليه ليظهر القائمة المنسدلة إلى أسفل.

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    الخطوة الثانية

    عند الضغط على القائمة المنسدلة تظهر عدة خيارات تضغط على الاختيار الثاني الخاص بالإعدادات والخصوصية "SETTING & PRIVACY".

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    الخطوة الثالثة

    عندما تضغط على اختيار الخصوصية والأمان تظهر لك مجموعة من الاختيارات تضغط على أولها الخاص بالضبط "Setting".

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    الخطوة الرابعة

    الضغط على الاختيار السابق يظهر لك قائمة منسدلة على يسار الشاشة تختار منها الاختيار الثاني الخاصة بالأمان وتسجيل الدخول "security and login".

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    وفي هذا الاختيار تظهر لك قائمة أولية بالأجهزة التي تستخدم حسابك في الوقت الحالي والأجهزة التي استخدمته في السابق سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية.

    الخطوة الخامسة

    عندما تضغط على رؤية المزيد يتم عرض المزيد من الأجهزة بمواقعها وأنواعها وزمن الدخول إلى حسابك.

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    الخطوة السادسة

    أمام كل جهاز يوجد اختيار عبارة عن 3 نقاط فوق بعضها، عندما تضغط عليها يظهر لك اختيارين للتأكيد على أنه أنت الذي تستخدم حساب "فيسبوك" أم شخص آخر قام باختراق الحساب.

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    إذا لم تكن تعرف هذا الجهاز يمكنك اختيار "لست أنت" والضغط على اختيار الخروج من هذا الجهاز.

    الخطوة السابعة

    في نهاية القائمة السابقة يوجد اختيار خاص بالخروج من جميع الأجهزة، وهو اختيار يمكنك استخدامه لإلغاء تسجيل دخولك على جميع الأجهزة.

    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك
    © Photo / FACEBOOK
    كيف تعرف الأجهزة التي تخترق حسابك على فيسبوك

    ويشمل ذلك الجهاز الذي تستخدمه، والذي يمكنك معادوة تسجيل الدخول باستخدامه مرة أخرى بعد التأكد من خروجك من جميع الأجهزة.

    إنفوجرافيك... كيف تحمي حسابك على فيسبوك من السرقة؟ وكيف تستعيده؟
    كيف تحمي حسابك على "فيسبوك" من السرقة؟ وكيف تستعيده؟

    انظر أيضا:

    ما هو نصيب الجزائر من "عملية الاختراق الكبرى" لحسابات فيسبوك؟
    فيسبوك تكشف تفاصيل "خطيرة" عن فضيحة الاختراق
    بعد اختراق بيانات ربع مليار... كيف تحمي حسابك على "فيسبوك"
    بعد "عملية الاختراق الكبرى" لـ"فيسبوك"... "كلوب هاوس" يحسم أنباء متداولة
    اختراق في عالم الذكاء الاصطناعي... فيسبوك تطلق مبادرة غير مسبوقة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تمثال الرمز، من عمل الفنان المعماري نديم كرم، الذي شيد في موقع انفجار مرفأ بيروت، 30 يوليو 2021
    "الرمز"... في ذكرى ضحايا مرفأ بيروت
    أمريكا تفشل مرتين في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى موسكو
    أمريكا تفشل مرتين في اختبار صاروخ "قادر على الوصول إلى موسكو"
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك