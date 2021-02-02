لقاح لكل الناس... مجلة "ذي لانسيت" العالمية تقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" بنحو 92 %

نشرت مجلة "ذي لانسيت" الطبية العالمية، تقريرها الثاني حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

وأكدت الصحيفة أن "سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعال، ويوفر الحماية الكاملة ضد حالات جميع COVID-19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس، مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866 لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليتها بنسبة 91.6%، كما أكدت الصحيفة.

والنتيجة المهمة الأخرى تتلخص في التجانس المناعي للقاح الروسي: فقد قام المتطوعون، الذين تلقوا اللقاح، بتطوير أجسام مضادة ضد فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مرة أكبر مقارنة بأولئك الذين تعافوا من COVID-19.

وشملت التجارب مجموعة من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 60 و87 عاما، وأظهرت نتائج مثيرة للإعجاب بالنسبة لهذه الطبقات العمرية بالذات. ومن المدهش أن فعالية "سبوتنيك V" بين كبار السن كانت مماثلة للفئة العمرية من 18 إلى 60 عاماً وهي 91.8%.

وعندما يتعلق الأمر بالسلامة، أكدت اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات أن 94% من كل التأثيرات السلبية كانت خفيفة. ولم تكتشف أي آثار ضارة خطيرة أو حساسية، وكانت معظم المضاعفات المعتدلة تقتصر على أعراض بسيطة أو صداع شبيهة بالأنفلونزا.

إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي تأسس للقيام باستثمارات مشتركة، في المقام الأول في روسيا، إلى جانب المستثمرين الاستراتيجيين والماليين الدوليين، مكلف حالياً بإنتاج "سبوتنيك V" وتوزيعه على الصعيد الدولي.

وقد أشاد كيريل دميتريف، الرئيس التنفيذي لإدارة التنمية الدولية، بنشر صحيفة لانسيت، قائلا: "هذا يوم عظيم في مكافحة COVID-19".

وأضاف: "إن البيانات التي نشرتها صحيفة "The Lancet" تثبت أن "سبوتنيك V" ليس فقط أول لقاح مسجل في العالم، ولكن أيضا واحد من أفضل اللقاحات. وهو يحمي تماما من COVID-19 وفقا للبيانات التي تم تجميعها واستعراضها بشكل مستقل من قبل النظراء ثم نشرها في صحيفة "The Lancet". ويعتبر "سبوتنيك V" أحد اللقاحات الثلاثة فقط في العالم التي تزيد فعاليتها على 90% ولكنه يتفوق عليها من حيث السلامة وسهولة النقل والتكلفة المادية، "سبوتنيك V" هو لقاح للبشرية جمعاء".

وعلى الصعيد العالمي، تم نشر أربعة لقاحات فقط، "سبوتنيك V" هو واحد من ثلاثة لقاحات فقط في العالم مع فعالية مثبتة أكثر من 90 %. وتظهر لقاحات أخرى معدلات فعالية أقل مثل 62.1%، وبالنسبة لاسترازينيكا، 50.4%، وبالنسبة لسينوفاك، و79.3% للسينوفارم.

وقد قالت شركة "RDIF" مراراً وتكراراً إن "سبوتنيك V" مستعد للمساعدة في زيادة فعالية اللقاحات الأخرى ذات معدل الفعالية أقل من 90% من خلال توفير واحدة من جرعات "سبوتنيك V". وهي تتعاون بالفعل مع أسترازينيكا لزيادة فعاليتها من 62.1% إلى مستوى أعلى من خلال إضافة جرعة "سبوتنيك V" إلى أسترازينيكا.

ومع تراجع الانتقادات منذ بضعة أشهر فقط تدريجياً في مواجهة البيانات القوية للقاح، رحب العديد من العلماء الغربيين بالمنشور الجديد للمجلة، وبالنتائج المبهرة للقاح.

ووفقا للدكتور إيان جونز والدكتورة بولي روي من كلية لندن للصحة والطب المداري: "تم انتقاد تطوير لقاح "سبوتنيك V" بسبب التسرع في الإعلان، وغياب الشفافية. ولكن النتيجة التي تم الإبلاغ عنها هنا واضحة ومبدأ التطعيم العلمي واضح، مما يعني أن لقاحا آخر يمكن أن ينضم الآن إلى الكفاح من أجل الحد من انتشار COVID-19".

ويؤكد مدير البحوث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية سيسيل زيركنسكي على المزايا الرائعة لـ"سبوتنيك V"عندما يتعلق الأمر باللوجستيات، وقال: "إن النتائج المؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ناقلات فيروس "سبوتنيك V" مثيرة للإعجاب. ويبدو أن هذا اللقاح يتسم بدرجة عالية من الفعالية والتحصين عبر الفئات العمرية. ومن الواضح أن هذا نبأ سار لأن هذا اللقاح المزدوج الصياغات يسهل تصنيعه ونشره نسبيا في خضم النقص العالمي المتوقع في اللقاحات والمشاكل اللوجستية في تنفيذ التطعيم للقاحات الحساسة لدرجة الحرارة".

وفي الأرجنتين، الدولة التي تلقت بالفعل شحنة اللقاح الروسي وقامت بحملة تطعيم ناجحة، امتدح المهنيون الصحيون فعالية اللقاح في المقال الذي نشرته في صحيفة "The Lancet" في وقت سابق.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

​كما طلبت أكثر من 50 دولة 1.2 مليار جرعة من "Sputnik V" مثل الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى تستعد لإنتاج اللقاح للسوق العالمية.