كيف تبعث رسالة إلى أكثر من مستخدم "واتسآب" من دون إجراء دردشة جماعية

يحتاج الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" إلى بعث أكثر من رسالة لأكثر من مستخدم، ولكن من دون إجراء دردشة جماعية، خاصة في فترات المناسبات والأعياد.

كما يرغب الكثير من المستخدمين في الدردشة على "واتسآب" مع أكثر من مجموعة في آن واحد من دون أن يحدث اختلاط بين المجموعات.

© AP Photo / Andre Penner حيلة جديدة لاسترجاع رسائل "واتسآب" المحذوفة

ويحتاج مستخدم "واتسآب" أن يستمتع بالميزات الجديدة، التي يقدمها التقرير والمتمثلة في "قوائم البث"، والتي تختلف اختلافا طفيفا في طريقة عملها بين نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ولتشغيلها عليك اتباع الخطوات التالية، بحسب موقع "ميك يوز أوف" التقني المتخصص:

على أندرويد:

— انقر على أيقونة "الدردشة" في أعلى صفحة تطبيق "واتسآب".

— اختر النقاط العمودية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

— اختر أيقونة "بث جديد" أو "New Broadcast".

— اختر أسماء الأشخاص الذين ترغب في إرسال الرسائل لهم.

— اختر العلامة الخضراء في الزاوية اليمنى السفلى، لتبدأ في الدردشة مع الأسماء المختارة.

How to Message Many WhatsApp Users Without Making a Group Chat https://t.co/sw1MUonljF pic.twitter.com/YapokMz6QU — Know my Future (@knowmyfuture) May 17, 2018

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على آي أو إس:

— اختر أيقونة "الدردشة" في أسفل الشاشة الخاصة بتطبيق "واتسآب".

— اختر أيقونة "قوائم البث" في الزاوية اليمنى السفلى.

— اختر زر "قائمة بث جديدة".

— ضع علامة على مربعات الاختيار بجوار الأشخاص، الذين تريد تضمينهم في الدردشات.

— عندما تكون مستعدا، انقر على زر "إنشاء" في الجانب العلوي الأيسر.