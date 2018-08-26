كيف تخفي رسائلك الخاصة من أيدي المتطفلين على "واتسآب"

يصاب الكثير منا بالانزعاج، بسبب تطفل بعض أصدقائه أو المقربين منه (زوجته مثلا)، على رسائله الخاصة عبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

نشر موقع "سي سي إم" التقني المتخصص، حيلة جديدة على "واتسآب"، تسمح لمستخدميه بإخفاء بعض رسائلهم الخاصة عن أعين أي متطفلين.

© REUTERS / Dado Ruvic "واتسآب" تتصرف في أرشيف رسائلك... دون علمك

ولتطبيق هذا الأمر يمكنك اتباع عدد من الخطوات:

الأولى: اقفل تطبيق "واتسآب" برقم سري، أو بأي وسيلة أخرى مثل "بصمة الأصبع" أو حتى ماسح الوجه.

بتلك الطريقة أي متطفل لن يمكنه أن يفتح تطبيق "واتسآب"، إلا إذا سمحت له بهذا الأمر.

لكن هذا يمكن أن يضع بعض الأزواج في ورطة، خاصة إذا ما طلبت زوجته فتح تطبيق "واتسآب" لتصفح الرسائل به.

وهذا يجعله مجبرا على استخدام الطريقة الثانية.

ويمكن هذا أن يتم عن طريق "أرشفة" بعض الدردشات عبر "واتسآب"، بحيث لا تكون ظاهرة على الواجهة الرئيسية للدردشات.

How To Hide a Conversation in WhatsApp?— https://t.co/P6RK0DCzR8 pic.twitter.com/pchWTxbAHh — Inavit News (@InavitNews) April 4, 2018

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ويمكن تطبيق ذلك عن طريق تلك الخطوات:

— اضغط ضغطة مطولة على الدردشة التي ترغب في إخفائها من واجهة "واتسآب" الرئيسية.

— ثم اضغط على الشريط الموجود أعلى الشاشة، بعدما تم وضع علامة على الدردشة التي تريد إخفائها من "واتسآب".

— انقر على أيقونة "أرشفة" الرسائل على "واتسآب".

— ستختفي بتلك الطريقة تلك الدردشة من الواجهة الرئيسية لرسائل "واتسآب"، وفي حال وصول رسالة جديدة لك يمكنك الإطلاع عليها من قسم "الأرشفة" فقط، ولن تظهر على واجهة الرسائل الرئيسية.

If Whatsapp enables the ability to hide our online status and disable delivery (✅✅) there'd be a lot less conversations in the world.



For instance I wouldn't need to reply my creditor. Right now if he says hi, I must reply within 2 mins 😫 pic.twitter.com/IgaGrRbv5i — TAKEAWAY (@takeaway96) August 14, 2018

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في حالة رغبت في إزالة الأرشفة عن تلك الرسائل عبر "واتسآب"، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

— انتقل إلى أسفل واجهة الدردشات الرئيسية على "واتسآب".

— اختر أيقونة "دردشات واتسآب المؤرشفة".

— اضغط ضغطة مطولة على الدردشة التي ترغب في إزالة أرشفتها على واتسآب.

— سيظهر لك مجددا الشريط أعلى الشاشة، اذهب إليه واضغط على خيار "إلغاء الأرشفة" على واتسآب.