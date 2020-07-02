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    أغلبنا يرميه في القمامة... "كنز من الفوائد" يقوي المناعة ويعيد الشباب

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    تحتوي الكثير من الأطعمة على بعض الفوائد الكبيرة والقيمة في أجزاء محددة منها، لكن الجهل بهذه الفوائد يجعل مصيرها القمامة في أغلب الأحيان.

    وتعتبر البطاطس واحدة من أكثر الأطعمة شيوعا في جميع أنحاء العالم وعلى مدار العام، حيث يتناولها الجميع نظرا لتوافرها بسعرها الرخيص بالإضافة إلى سرعة نموها وسهولة زراعتها.

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    لكن قشور البطاطس تحتوي على الكثير من الأسرار، التي يجهلها الجميع، لذلك يكون مصيرها القمامة في أغلب الأحيان.

    ونشرت مجلة "thehealthsite" المتخصصة بالغذاء والصحة، قائمة من الفوائد الكبيرة التي تحتويها قشور البطاطس، والتي من الممكن أنو توفر كنزا من المواد المغذية والمفيدة لجسم الإنسان.

    تعزز المناعة

    تعتبر قشور البطاطس من أهم المصادر لفيتامين "سي"، حيث تعمل القشور كمضاد للأكسدة، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القشور على فيتامين "ب" المركب والكالسيوم اللذين يلعبان دورا رئيسيا في نظام المناعة.

    تحمي من السرطان

    قشور البطاطس غنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تمتلك نشاطًا قويا مضادا للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على كميات كبيرة من حمض "الكلوروجينيك" المرتبط بامراض السرطان، وبالتالي يحمي الجسم من السرطان ويحاربه.

    تخفض نسبة الكوليسترول في الدم

    تم العثور على نسبة عالية من الألياف إلى جانب مضادات الأكسدة والبوليفينول والتي تحفز تأثيرات خفض الكوليسترول في الجسم، لذلك ينصح بتناول البطاطس مع قشورها بعد التأكد من تنظيفها بشكل جيد.

    تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

    بما أن قشور البطاطس مليئة بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم وأساسي، فإن استهلاكها يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لأن البوتاسيوم يلعب دورا رئيسيا في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

    توجد مغذيات أخرى جيدة وضرورية للقلب في قشور البطاطس وهي أحماض أوميجا 3 الدهنية.

    تحافظ على استقرار السكر في الدم

    إضافة قشور البطاطس إلى وجباتك هو الإجراء المناسب لتقليل الأكل الزائد، بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من الألياف، وتحتوي قشور البطاطس على مغذيات أساسية تمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

    تناول قشور البطاطس لفترات زمنية طويلة من شأنه أن يقي من داء السكري من النوع الثاني والعوامل الأخرى المرتبطة به مثل أمراض القلب.

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    معالج لحروق الجلد

    تعد قشور البطاطس أحد العلاجات المنزلية الفعالة والبسيطة لعلاج حروق الجلد، بالإضافة إلى أنها مضاد قوي للبكتيريا، فهي تعمل على ترطيب البشرة ولها تأثير أفضل من الضمادات التقليدية ضد الحروق الطفيفة.

    تعيد الشباب بإخفاء الشعر الأبيض

    لا يدرك الكثير من الناس الخاصية المذهلة والسحرية لقشر البطاطس فهي تخفي الشيب بطريقة سحرية، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في توفير مظهر ولون طبيعي لشعرك، من خلال تشطيف الشعر بمسحوق قشور البطاطس المغلي والمبرد.

    تخفف البقع الداكنة 

    تحتوي قشور البطاطس على مركبات مضادة للبكتيريا "الفينولية" ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورا بسيطا بإعادة الجلد للونه الطبيعي. كل ما عليك فعله هو فرك قشر البطاطس الطازج فوق البقع الداكنة من الجلد، بما في ذلك الهالات السوداء وحروق الشمس. وبحسب الموقع، يجب فعل ذلك بشكل منتظم لجني خصائص تفتيح البشرة.

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    الكلمات الدلالية:
    فوائد, البطاطس, طعام
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