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05:17 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    زواج رونالدو وجورجينا رودريجز سرا

    تقارير... كريستيانو رونالدو تزوج سرا برفيقته جورجينا في بلد عربي (صور)

    © REUTERS / JON NAZCA
    مجتمع
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    أكدت العديد من التقارير الإسبانيىة، يوم الأربعاء، التكهنات بشأن زوراج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفيقته جورجينا رودريغز سرا خلال الفترة الماضية.

    وأشارت التقارير إلى، أن رونالدو تزوج بجورجينا خلال إجازته بالمغرب في مايو / أيار الماضيث، حيث أكد مصدر مقرب منه أنه أبقى الأمر طي الكتمان، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

    وأكدت الصحيفة أن رونالدو نقل بعض ممتلكاته إلى جورجينا كما أنه منحها حق التصرف فيها، بعدما كان كل شيء تحت تصرف والدته.

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    Mirarte a los ojos y poder ver que allí está mi mundo ❤️🌌

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    جورجينا "25 عاما"، قالت في فبراير / شباط الماضي، بأنها تحب أن تصبح زوجة رونالدو "34 عاما"، لكنها نفت في الوقت ذاته التكهنات بشأن خطبتهما.

    وأضافت أنه، "لم يطلب يدها للزواج بعد"، مشيرة إلى أن، "كل رفيقين يرغبان حقا في أن تنتهي قصتهما بالزواج... وشخصيا أحب ذلك".

    وتابعت "صحيح كان لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، رغم أنه في المستقبل سيكون من الرائع أن أصبح زوجة كريستيانو".

    بدأ كريستيانو علاقته مع جورجينا أثناء تواجده في متجر الملابس الراقي "غوتشي" في مدريد حيث كانت جورجينا تعمل موظفة مساعدة هناك، حيث التقيا وسرعان ما أصبحت صديقته المحببة منذ انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في بداية عام 2015.

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    No os puedo querer más 👑👑 #happyDay #❤️ @cristiano

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    وفي العام الماضي، قالت أم رونالدو عن جورجينا خلال مقابلة صحفية، "إنها أم حفيديتي.. ستكون صهرتي المستقبلية... إنها ليست كذلك بعد ولكن هذا سيحدث في المستقبل.... إنها شخصية هادئة للغاية".

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    زواج رونالدو, كرستيانو رونالدو, صديقة رونالدو
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