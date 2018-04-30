صدمة... عقوبة خطيرة قد يتم توقيعها ضد محمد صلاح

وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إن لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تناقش حاليا شكوى قدمها فريق ستوك سيتي الإنجليزي بشأن محمد صلاح.

© REUTERS / CRAIG BROUGH محمد صلاح يتحدث لأول مرة عن أخطر "عيب" يعاني منه

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ستوك سيتي يتهم صلاح بأنه ضرب مدافع فريقهم برونو مارتينيز إيندي، من دون كرة، خلال أحد الاحتكاكات في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

وكان لقاء ليفربول وستوك سيتي انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

ونشرت "الديلي ميرور" مجموعة من اللقطات، التي تستند إليها ستوك سيتي في شكواها، والتي تظهر احتكاكا على الأرض نشب بين صلاح وبرونو مارتينيز، لكن من غير واضح من الصور إذا ما كان اللاعب المصري قد ضرب مدافع ستوك سيتي بمرفقه أم لا، أو حتى حدث تصادم عفوي بينهما أم لا.

ومن المتوقع أن تبحث اللجنة تلك الاتهامات، من فريق مكون من 3 حكام سابقين، ليصدروا قرارا نهائيا حول الأمر.

Mohamed Salah attempting to punch Bruno Martins-Indi earlier. Wonder if the @FA will do something about this.. 🤔 pic.twitter.com/CwXnYaaRpG — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) April 28, 2018

​

في حالة إدانة صلاح، قد تصل العقوبة الموقعة عليه إلى إيقاف لثلاث مباريات كاملة، أي أنه سيغيب عن مباراتي ليفربول الأخيرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام تشيلسي يوم 6 مايو/أيار، وأمام برايتون 13 مايو/أيار، بالإضافة إلى أول مباراة لليفربول الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن حكم اللقاء، أندريه مارينر، لم يدون تلك الواقعة في تقريره للمباراة.

© REUTERS / ANDREW BOYERS عقب مناوشات بينهما خلال المباراة... رد فعل استثنائي على "تويتر" بين محمد صلاح وأحمد حجازي

وكان الأسبوع الماضي، قد تجنب المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي ، عقوبة الطرد، بعدما لم تثبت إدانته في واقعة مماثلة خلال لقاء فريقه مع ليفربول.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن قرارها بشأن صلاح، خلال 24 ساعة تقريبا، ليتم تحديد مصيره من المشاركة في المباريات المتبقية للريدز بالبريمرليغ.

ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري من التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويواجه محمد صلاح صراعا على لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مهاجم توتنهام هوتسبر، هاري كين، حيث يتصدر صلاح لائحة الهدافين برصيد 31 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين، ولكن في حالة غيابه عن المباراتين المتبقيتين في الدوري، سيكون أمام مهاجم توتنهام هوتسبر فرصة سانحة لخطف لقب الهداف.