أمير قطر يستقبل رئيس "فيفا" لمناقشة مونديال 2022

استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" "جياني إنفانتينو، وذلك للسلام على الأمير بمناسبة زيارته للبلاد.

سمو امير البلاد المفدى يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"،وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد ،جرى خلال المقابلة استعراض التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد خاصة المتعلق بالاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم، قطر 2022، والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن. pic.twitter.com/M56LfS76jW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

وتابعت الوكالة أنه جرى خلال المقابلة استعراض التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد، خاصة المتعلق بالاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم، قطر 2022، والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن.

سمو امير البلاد المفدى يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" pic.twitter.com/9oS0vpmbKL — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، حيث تسعى على قدم وساق للانتهاء من كافة الإنشاءات قبل الموعد المحدد للمسابقة الأكبر عالميا.