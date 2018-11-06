"هيستيريا الدم والذهب" في استعدادات الترجي لنهائي رادس "الحاسم" أمام الأهلي (فيديو)

"هيستيريا الدم والذهب"، هذا ما وصف به نادي الترجي الرياضي التونسي، استعداده لإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الحاسم أمام الأهلي المصري.

ونشر الترجي التونسي عبر حسابه على موقع "تويتر" أكثر من مقطع فيديو لتدريبات فريقه قبل المباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا (3-1)

وعنون الترجي مقطع الفيديو بـ"جماهير الدم والذهب في حالة هيستيريا اليوم في التمارين".

وأشار النادي التونسي إلى أن جماهير الترجي أو كما تطلق على نفسها "جماهير الدم والذهب"، نسبة إلى لون قميص الفريق "الأحمر والأصفر"، تنتظر موقعة "رادس" من أجل اتنزاع الفوز واللقب الأفريقي.

وأظهر مقطع الفيديو، حرص جماهير الترجي على التواجد بكثافة في التدريبات، وترديدها الهتافات الحماسية لتشجيع فريقها.

كما ظهر في المقطع أيضا استخدام الجماهير للألعاب النارية، من أجل تشجيع الفريق وحثهم على تعويض خسارته أمام الأهلي في مباراة الذهاب.

جماهير الدم و الذهب في حالة هيستيريا اليوم في التمارين 🔥🔥🔥 ينتظرون موعد رادس لإنتزاع الفوز🏆

🔥🔥🔥60.000🔥🔥🔥#TotalCAFCLFinal #ESTASC pic.twitter.com/2LmC6AEpJJ — Espérance de Tunis (@ESTuniscom) November 5, 2018

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وكان الترجي قد خسر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحتاج الفريق التونسي إلى الفوز بهدفين دون رد، حتى يتمكن من تعويض خسارته وانتزاع اللقب الأفريقي، فيما يحتاج الأهلي إلى التعادل أو حتى الخسارة بهدف من أجل اقتناص اللقب الأفريقي التاسع للفريق الأحمر.

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كما أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي، شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، بعدما احتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد، 3 ركلات جزاء منها 2 لصالح الأهلي، ولجأ إلى تقنية الفيديو "VAR" في ركلتي الأهلي، وأكد على صحة قراره بعد العودة للفيديو.

وواجه وليد أزارو، اتهامات لاعبي الأهلي عقب اللقاء بأنه مزق قميصه لخداع الحكم الجزائري، مهدي عبيد شارف، للحصول على ركلة الجزاء الثانية للأهلي في المباراة، التي أحرز منها الفريق هدفه الثالث، عبر وليد سليمان.

— قمة التركيز والإستعداد في التمارين

— العزم على الإنتصار… والثأر

— عودة النجم المميز والمرعب أيمن بين محمد إلى التمارين. جاهز ١٠٠%

🔥🔥🔥👏👏💪💯🏆 #TotalCAFCLFinal #ESTASC pic.twitter.com/4ivcfgIN6Q — Espérance de Tunis (@ESTuniscom) November 5, 2018

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وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أصدر بيانا، أول أمس السبت، طالب فيه بمعاقبة وليد أزارو، وحرمانه من خوض مباراة الإياب، الجمعة المقبل، على خلفية واقعة القميص، وبدعوى اعتدائه على أحد لاعبي الترجي.

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3 قرارات في مباراة الأهلي المصري ضد فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت الجمعة.

فضيحة: وليد أزارو يقطع التيشرت بيده pic.twitter.com/FSFxpYYyw1 — Mohamed Barakat (@mo7amed_barakat) November 2, 2018

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه خطابا رسميا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، يفيد خلاله بإيقاف اللاعب المغربي وليد أزارو، لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريم النادي الأهلي مبلغ 20 ألف دولار، واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع، على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.