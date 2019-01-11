رونالدو "الظاهرة" يتحدث عن مزاعم "تسميمه" في المونديال... ويفجر مفاجأة عن كريستيانو وميسي

وكان البرازيل خسر في المباراة النهائية أمام فرنسا البلد المضيف للبطولة بثلاثة أهداف دون رد، محققة بذلك أول بطولة كأس عالم في تاريخها.
وأثيرت شكوك — وقتها — حول مشاركة الظاهرة البرازيلية في المباراة النهائية بعد تعرضه لوعكة صحية، قيل على أثرها أنه تعرض للتسميم.
وقال رونالدو في تصريحات نقلتها قناة "أبو ظبي" الرياضية الإماراتية، "الناس لا يريدون تصديق ما حصل وقتها، ونظرية المؤامرة أكبر بكثير من الحقيقة".
#كأس_العالم 98.. ما بين "نظرية المؤامرة" وحقيقة ما جرى— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩
لقاء خاص مع #رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/T1xHGXcgoS
وتابع رونالدو الظاهرة، "لم أكن بحالة جيدة قبل المباراة، وذهبت إلى المستشفى قبل المباراة للاطمئنان أن كل شيء جيد، وعدت لملعب المباراة قبل بدء اللقاء".
وأضاف رونالدو، "لعبنا نهائي أمام فريق قوي وخسرنا (3-0)، فرنسا لعبت نهائي ممتاز، لم يتركوا أي فرصة لنا للتسجيل في المباراة أو الفوز بها. كرة القدم بسيطة وسهلة، ولكن الناس قد يتصورون نظرية المؤامرة بالنسبة للعبة".
الفرق بين فترة رونالدو الظاهرة وعهد ميسي ورنالدو
وشدد رونالدو الظاهرة، على أن المنافسة كانت في عصره أصعب بكثير ولكن ميسي ورنالدو جيدان جدا، ويتبادلان الكرة الذهبية في بينهما".
وأكد رونالدو، "أنا أوافق الأشخاص الذين صوتوا لهما خلال الفترة الماضية، لأنهما مميزان ونستمتع بهما كثيرا".
الآن هو عصر #كريسيتانو و #ميسي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩
"المنافسة كانت أقوى في الفترة التي قضيتها في الملاعب وعدد اللاعبين الموهوبين كان أكثر"
لقاء مع #رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/M0WKTmk1zj
وأضاف، "عندما وصلت إلى هناك كنت سعيد جدا، وحاولت تقديم الأفضل، لقد كنت سعيد جدا بالفوز بالبطولة خاصة بعد العامين اللذين قضيتها خلال الإصابة".
"فزنا بـ #كأس_العالم 2002 لأننا لعبنا بشكل أفضل من #ألمانيا في النهائي ولكنهم هزمونا بطريقة بشعة في نسخة 2014"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩
لقاء خاص مع #رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9gV4YNi73Y
"الناس يجعلوني أحس بأني أحد الأساطير ولكن في الواقع أنا إنسان عادي"#رونالدو: تعرضت للعديد من الإصابات ولكنها علمتني كيف أواجه المصاعب والتغلب عليها— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩
لقاء خاص مع "الظاهرة" رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/uF1zVzDdfh
وتابع الظاهرة، "تعرضت للعديد من الإصابات ولكنها علمتني كيف أواجه المصاعب والتغلب عليها، وحسنت شعوري بكوني إنسان. تطورت كثيرا وتعلمت الكثير في الحياة، تعلمت كيف أكون قويا في الأوقات الصعبة، وألا أستسلم أبدا".
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