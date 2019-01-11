رونالدو "الظاهرة" يتحدث عن مزاعم "تسميمه" في المونديال... ويفجر مفاجأة عن كريستيانو وميسي

كشف الأسطورة البرازيلية، رونالدو دي ليما، حقيقة المزاعم التي أثيرت حول تسميه في كأس العالم 1998.

وكان البرازيل خسر في المباراة النهائية أمام فرنسا البلد المضيف للبطولة بثلاثة أهداف دون رد، محققة بذلك أول بطولة كأس عالم في تاريخها.

وأثيرت شكوك — وقتها — حول مشاركة الظاهرة البرازيلية في المباراة النهائية بعد تعرضه لوعكة صحية، قيل على أثرها أنه تعرض للتسميم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها قناة "أبو ظبي" الرياضية الإماراتية، "الناس لا يريدون تصديق ما حصل وقتها، ونظرية المؤامرة أكبر بكثير من الحقيقة".

#كأس_العالم 98.. ما بين "نظرية المؤامرة" وحقيقة ما جرى

لقاء خاص مع #رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/T1xHGXcgoS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩

وتابع رونالدو الظاهرة، "لم أكن بحالة جيدة قبل المباراة، وذهبت إلى المستشفى قبل المباراة للاطمئنان أن كل شيء جيد، وعدت لملعب المباراة قبل بدء اللقاء".

وأضاف رونالدو، "لعبنا نهائي أمام فريق قوي وخسرنا (3-0)، فرنسا لعبت نهائي ممتاز، لم يتركوا أي فرصة لنا للتسجيل في المباراة أو الفوز بها. كرة القدم بسيطة وسهلة، ولكن الناس قد يتصورون نظرية المؤامرة بالنسبة للعبة".

وأردف الظاهرة رونالدو، "نفوز ونخسر تلك هي كرة القدم، لقد كنا 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، لقد خسرنا في هذا اليوم وفزنا بعدها بأربع سنوات ولا أحد سأل المنتخب الألماني عن الخسارة إنها فقط كرة القدم".

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره الألماني في نهائي كأس العالم عام 2002 بهدفين دون رد، أحرزهم الظاهرة رونالدو، وتوج بعدها هدفا للبطولة.



الفرق بين فترة رونالدو الظاهرة وعهد ميسي ورنالدو





وفيما يتعلق بفوز كريستيانو رونالدو وميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، قبل أن يكسر تلك الحقبة لوكا مودريتش بفوزه بالكرة الذهبية الأخيرة 2018، قال الظاهرة رونالدو، "المنافسة كانت أقوى في الفترة التي قضيتها في الملاعب وعدد اللاعبين الموهوبين كان أكثر".

وشدد رونالدو الظاهرة، على أن المنافسة كانت في عصره أصعب بكثير ولكن ميسي ورنالدو جيدان جدا، ويتبادلان الكرة الذهبية في بينهما".

وأكد رونالدو، "أنا أوافق الأشخاص الذين صوتوا لهما خلال الفترة الماضية، لأنهما مميزان ونستمتع بهما كثيرا".

الآن هو عصر #كريسيتانو و #ميسي..

"المنافسة كانت أقوى في الفترة التي قضيتها في الملاعب وعدد اللاعبين الموهوبين كان أكثر"

لقاء مع #رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/M0WKTmk1zj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩

وبسؤاله عن من يعوض رونالدو الظاهرة قال، "هناك نيمار وهو لاعب رائع وكذلك ميسي وكريستيانو وهم يجعلوننا نستمتع بكرة القدم".





فوز رائع وهزيمة بشعة





وعن فوز منتخب البرازيل على ألمانيا في كأس العالم 2002 قال رونالدو، "لقد كانت أوقاتا خاصة بالنسبة لي، حيث قضيت وقتا كبيرا لأتعافى من إصابة ركبتي، ولم أكن أعلم أني سأشارك في البطولة أم لا".

وأضاف، "عندما وصلت إلى هناك كنت سعيد جدا، وحاولت تقديم الأفضل، لقد كنت سعيد جدا بالفوز بالبطولة خاصة بعد العامين اللذين قضيتها خلال الإصابة".

"فزنا بـ #كأس_العالم 2002 لأننا لعبنا بشكل أفضل من #ألمانيا في النهائي ولكنهم هزمونا بطريقة بشعة في نسخة 2014"

لقاء خاص مع #رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/9gV4YNi73Y — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩

وأردف، "فزنا بـ كأس العالم 2002 لأننا لعبنا بشكل أفضل من ألمانيا في النهائي ولكنهم هزمونا بطريقة بشعة في نسخة 2014".





أسطورة أم إنسان عادي







وحول معاملة الناس لرونالدو الظاهرة على أنه أسطورة من أساطير كرة القدم ، قال رونالدو، "الناس يجعلوني أحس بأني أحد الأساطير ولكن في الواقع أنا إنسان عادي، أعلم أنني قمت بأشياء جميلة في كرة القدم، وحققت أشياء رائعة في كرة القدم ولكنني في النهاية نفس الشخص".

"الناس يجعلوني أحس بأني أحد الأساطير ولكن في الواقع أنا إنسان عادي"#رونالدو: تعرضت للعديد من الإصابات ولكنها علمتني كيف أواجه المصاعب والتغلب عليها

لقاء خاص مع "الظاهرة" رونالدو دي ليما#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/uF1zVzDdfh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١١ يناير ٢٠١٩

وتابع الظاهرة، "تعرضت للعديد من الإصابات ولكنها علمتني كيف أواجه المصاعب والتغلب عليها، وحسنت شعوري بكوني إنسان. تطورت كثيرا وتعلمت الكثير في الحياة، تعلمت كيف أكون قويا في الأوقات الصعبة، وألا أستسلم أبدا".