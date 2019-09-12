بالفيديو... ليفربول يحتفل بلقطات جديدة من "الضربة المذهلة" لنجمه محمد صلاح

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، لقطات جديدة لما وصفه بـ"الضربة المذهلة" لنجمه الدولي المصري، محمد صلاح.

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، الهدف الذي تم اختياره "هدف الشهر" في الدوري الإنجليزي، الذي سجله محمد صلاح في مرمى أرسنال، والذي فاز الريدز فيه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويظهر في المقطع تسجيل الهدف من قبل محمد صلاح من على ارتفاع، لعرض كل الملعب، ثم عرضه بصورة أكبر وقت تسديد الكرة بزاوية عرض 360 درجة.

What. A. Goal. 😱



A stunning strike from your @StanChart Player of the Month for August 💫⚽️ pic.twitter.com/rN13gaE9Rz — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2019

​وكان محمد صلاح قد حصل على لقب "لاعب الشهر" في ليفربول، بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين في 6 مباريات خاضها الفريق خلال الشهر.

قال صلاح عقب حصوله على الجائزة "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".

وعن مواجهة أرسنال وهدفه، أضاف صلاح "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول. لا أستطيع قول إنه الأفضل، لكنني أحببته. كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه أرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق".

🚨رسمياً : هدف محمد صلاح في مرمى أرسنال يفوز بهدف الشهر ( أغسطس ) في ليفربول .😍⚽️🇪🇬👑 pic.twitter.com/47E04LlPmc — Mohammed_LFC (@M_IbrahimLFC) September 10, 2019

​وأكمل اللاعب "أشعر بأنني في حالة جيدة. الموسم الماضي والسابق له سجلت ثلاثة أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فإن تسجيلهم بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز والفوز والفوز والفوز".

يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف، يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ويحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.