تركي آل الشيخ: جمهور الزمالك استقبلني لأنني أهلاوي ودعمتهم بالصفقات

كشف مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري السابق، تركي آل شيخ، عن أسباب "مشاعر الحب" التي ظهرت في استقبال جماهير نادي الزمالك له.

وكان أحمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي "بيراميدز" والمنتمي لنادي الزمالك قد وجه رسالة عتاب إلى تركي آل الشيخ عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا:"موقفك من السعي إلى خروج الجماهير المحبوسة ودعم مؤمن زكريا أمر جميل، لكن كونك قررت فتح صفحة جديدة مع الأهلي والعودة إلى المسار القديم على أمل أن ينتهي بك نهاية مختلفة عن النهاية السابقة التي أدت إلى تطاول جماهير الأهلي عليك، هذا أمر يخصك".

وتابع "ولكن ماذا عن الناس الذين استقبلوك استقبال الفاتحين، ووعدتهم ببناء استاد، في رأيي أنهم الأولى بالدعم لأنهم ساندوك في كل الأزمات التي مررت بها في مصر مع الأهلي وجماهيره".

وتسائل "ما سر جملة.. الذي يلعب معنا يتحمّل أو يتعوّر، هل من ساندوك يستحقون ذلك؟".

وردا على عفيفي، أجاب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا: "لكونك مصرا على الصراحة خذ صراحة".

وتابع آل شيخ موضحا "أكيد حب الجمهور في الاستقبال لأسباب منها غروس، والنقاز، وفرجاني، ودعم صفقة بوطيب.. وأهم سبب أنني أهلاوي".

وأضاف "علاقتي بالنادي الذي أحبه وجمهوره في اعتقادي هذا موضوع يخضع لتقديري".

حول إمكانية تطاول جماهير الأهلي عليه مرة خرى، علق آل شيخ بأن "الرهان على حاجة ليست موجودة أساسا ليس في محله".

وختم آل شيخ بسؤال إلى عفيفي، قائلا، "واحد ورجع إلى بيته وأهله، أنت زعلان ليه؟".

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب آل الشيخ لمحو الخلافات مع الأهلي وجماهيره، وأرسل أحد معاونيه لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه.