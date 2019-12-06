ليفربول يعلن عن أفضل لاعب في الفريق خلال شهر نوفمبر... فيديو

وتأتي تلك الجائزة بعد أيام من حصول النجم السنغالي صاحب الـ27 عاما على المركز الرابع في قائمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لاختيار أفضل لاعب في العالم، التي توج بجائزتها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.

WELL IN, SADIO! 🤩



The @StanChart Player of the Month for November 👏 pic.twitter.com/umn9wXAumc — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2019

وكان ماني قال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي عقب تتويجه بالجائزة: "بالتأكيد أنا سعيد للفوز بها، وكما قلت دائما أحاول هنا أن أقدم أفضل ما لديّ طوال الوقت".

وأضاف "لقد مرت بضعة أسابيع رائعة بالنسبة لي ولزملائي في الفريق، لذا أعتقد أننا بحاجة فقط إلى الاستمرار من أجل تحقيق الألقاب".

وتابع "أعتقد أن الجماهير تبذل قصارى جهدها، لذلك أريد أن أشكر كل من صوتوا لي".

ويعد ماني رابع من يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول هذا الموسم، بعد المصري محمد صلاح عن شهر أغسطس/آب، والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن شهر سبتمبر/ أيلول، والإنجليزي تشامبرلين عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقدم ماني مستوى مميزا للغاية مع الليفر خلال الشهر الماضي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا خلال 6 مباريات، بواقع 4 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين بدوري أبطال أوروبا، وجاءت أهدافه أمام فرق أستون فيلا ومانشستر سيتي وكريستال بالاس في البريمييرليغ.

يذكر أن ماني نجح في تسجيل 13 هدفا وصنع 7 أخرى، خلال 21 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات.