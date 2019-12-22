الأهلي المصري يواجه ليفربول أو برشلونة في صيف 2020

قال نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأحد، إن فريق الأهلي المصري من المحتمل أن يلعب مع ليفربول أو برشلونة في صيف 2020.

جاء ذلك خلال تصريحات لشوبير في برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت" عن موعد إقامة مباراة اعتزال عماد متعب نجم الأهلي السابق، والفرق المرشحة لخوضها.

وقال شوبير "نادر شوقي مدير أعمال متعب، أكد أن المباراة ستقام في صيف عام 2020".

وأضاف "المباراة ستكون بين الأهلي وليفربول أو برشلونة".

وتابع قائلا "متعب يتفاوض مع ليفربول، بمساعدة محمد صلاح نجم الريدز، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن".

وأوضح أن "متعب ونادر شوقي سافرا إلى إسبانيا، لحضور مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة للتفاوض مع الفريق الكتالوني، وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق نهائي".

ويستعد عماد متعب لإقامة مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة، وينوي مواجهة أحد الفرق الأوروبية الكبيرة.

وكان متعب قد أعلن عن اعتزاله لكرة القدم، بعد نهاية عقده مع الأهلي في 2018.

يذكر أن متعب يعمل في قناة "أون سبورت" كمحلل رفقه أحمد شوبير في الأستديو التحليللي لمباريات الدوري المصري.