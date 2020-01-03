لاعب منتخب إنجلترا السابق: ترامب الوحيد القادر على إيقاف ليفربول

قال نجم المنتخب الإنجليزي وفريق برشلونة وتوتنهام السابق جاري لينكر، مازحا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف فريق ليفربول.

يأتي ذلك بعد التوقعات التي تشير لإمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، إثر نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وكتب لينكر عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "يبدو أن دونالد ترامب، هو الرجل الوحيد القادر على منع ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

Seems @realDonaldTrump is the only man who’s worked out how to stop Liverpool winning the Premier League. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 3, 2020

واشتعلت الساحة السياسية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها في وقت سابق عن مقتل سليماني، بالقرب من مطار بغداد خلال قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرة إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.

يذكر أن فريق ليفربول حاليا يتصدر جدول البطولة برصيد 58 نقطة، بعد مرور 21 جولة، مع وجود مواجهة مؤجلة أمام وست هام.

ولم يخسر ليفربول في أي مباراة في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، وتعادل في واحدة فقط؛ حيث يقترب من تحقيق حلمه في التتويج بالبريميرليغ، الغائب عنه مُنذ 30 عاما.