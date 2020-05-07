نجم ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصد نجم فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووفقًا لموقع "بي بي سي"، فإن جوردان هندرسون، لاعب وسط الريدز، فاز بالجائزة بعدما حصد 23 % من الأصوات.

وجاء السنغالي ساديو ماني، جناح الريدز، في المركز الثاني بـ17%، ثم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي ثالثا، بـ14%.

كما فاز المدرب الألماني يورغن كلوب بجائزة أفضل مدرب في الدوري.

Liverpool captain Jordan Henderson wins the #PremierLeague Player of the Season with 23% of the votes!



Live: https://t.co/dN4rVzJ7LK#bbcfootball pic.twitter.com/gFdhLEB1aJ — Match of the Day (@BBCMOTD) May 7, 2020

وشارك هندرسون هذا الموسم في 25 مباراة بالبريمييرليغ، حيث أحرز 3 أهداف، ومنح زملاءه 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 82 نقطة، ويحتاج فوزين فقط لإعلان تتويجه باللقب رسميا.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أمس الأربعاء، عن ريشارد بيفان، المدير العام لرابطة مديري الدوري الإنجليزي الممتاز، قوله إن عدم موافقة الأندية على إكمال الموسم في ملاعب محايدة سيؤدي إلى إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يتم لعب جميع المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي خلف أبواب مغلقة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تسري فيه مخاوف من أن يتجمع المشجعون في خارج استاد إذا لعبت الفرق في ملاعبها الخاصة.

وأفادت الصحيفة بأن بيفان قد أكد أن اختيار الملاعب سيتم بدقة شديدة، وأن تكون ملاعب محايدة ودون جمهور، وبعيدة عن الجمهور فعليا.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين في البلاد قد أعلنت، في وقت سابق، أن أهم معايير عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، هي ضمان الحماية الصحية لجميع اللاعبين والطاقم التدريبي، بما في ذلك استخدام الأقنعة الطبية.