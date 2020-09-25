نجم الأهلي المصري يعلق على شائعات رحيله إلى بيراميدز... فيديو

علق لاعب وسط ونجم النادي الأهلي المصري حمدي فتحي، على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بخصوص رحيله إلى نادي بيراميدز.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إنه "لا صحة لما يتردد حول دخوله في أي مفاوضات مع أي فريق آخر بالفترة الأخيرة وهو لم يمنح أي وكيل أعمال حق التفاوض مع أي فريق آخر باسمه".

وأكد أنه "يركز على مسيرته مع النادي الأهلي ولم يتلق أي عرض من أي فريق مؤخرا".

وأضاف أنه "يرغب في تحقيق أحلامه مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة".

كما وعد فتحي جماهير النادي الأهلي ببذل قصارى جهده هو وزملاؤه بالقلعة الحمراء من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

وأوضح أن "مباراة الذهاب ضد الوداد البيضاوي 17 أكتوبر المقبل في المغرب سوف تكون صعبة للغاية ويجب على الفريق العودة بنتيجة إيجابية قبل حسم التأهل إلى النهائي من القاهرة".

وأشار إلى أن رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي السويسري، طور من مستوى جميع اللاعبين والجميع يحبه في القلعة الحمراء بعدما أضاف للجميع على المستوى الفني.

يذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري رسميا هذا الموسم، ورقم 42 في تاريخه.