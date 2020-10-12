"شيكابالا شهرك"... مشجع يحرج أحمد فهمي من مدرجات الأهلي وبيراميدز... فيديو

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري، أحمد فهمي، من مدرجات مباراة الأهلي مع بيراميدز في إستـــاد القــاهرة الدولي، أمس الأحد.

وظهر في تلك المقاطع أحمد فهمي وهو يدخل في مشادة مع أحد المشجعين، بسبب مشادته الأخيرة مع نجم الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" في أحد الأفراح.

وظهر في مقطع الفيديو أحمد فهمي، وهو يلتقط الصور التذكارية مع عدد من الجماهير، إلا أن أحد المشجعين حاول إحراج فهمي بقوله "شيكابالا شهرك".

​ثم وجّه أحد المشجعين سؤالا إلى أحمد فهمي، قائلا: "إيرادات آخر أفلامك كانت كم؟! شيكابالا هو من شهرك، أنت حضرت إلى الإستاد حتى يعرفك الناس، والله العظيم شيكابالا هو من يشهر الناس".

وكان المقطع المصور الذي كشف تفاصيل مشاجرة فهمي وشيكابالا الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، وظهر فهمي في المقطع وهو يتجه لتحية شيكابالا الذي ردّ عليه بتصريحات اعتبرها الفنان إهانة لجمهور الأهلي، ما استدعى الرد عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

​وكشف الفنان المصري تفاصيل المشادة الكلامية، وقال، في تصريحات تلفزيوينة: "أولا مش الهدف خالص من الخناقة دي إن يحصل فتنة وجمهور الأهلي يبقى في ضهري وجمهور الزمالك في ضهره ونضرب، القصة كلها إن في اتنين صحاب قدام اتخانقوا".

وتابع: "والله اللى هقوله ده مش مزايدة، بس عمرى ما هقبل إن جمهور الأهلى يتشتم في مكان أنا موجود فيه، وأنا رفضت أتصالح مع شيكابالا في نهاية الفرح، لأن الغلط كان في حق جمهور الأهلي، وأنا رديت غيبة جمهور الأهلي، وهو اتفاجئ من الشتايم، وأنا آه شتمت كتير جدا".

وأضاف: "شيكابالا طلب مني إني أتوسطلة يروح الأهلي بعد مارجع من سبورتنج لشبونة"، وختم حديثه قائلا: "وقالي إمبارح إني بتحامى في جمهور الأهلي وإني شطبت فنيا، شرف ليا إن اللي يحامي عني واللي يشيلنى جمهور الأهلي".