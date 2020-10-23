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    منتخب سوريا لكرة السلة

    منتخب سوريا لكرة السلة يعسكر في مدينة كازان الروسية

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    رياضة
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    يستعد المنتخب السوري لكرة السلة للسفر إلى روسيا بعد غد الأحد، من أجل خوض معسكرٍ تدريبي في مدينة كازان الروسية استعداداً لاستئناف التصفيات المؤهلة كأس آسيا 2021 خلال الشهر القادم.

    ودخل المنتخب السوري معسكراً مغلقاً يوم الخميس الماضي في دمشق، من أجل التجمع وإعداد اللاعبين قبل السفر.

    وافتتح المنتخب السوري مشواره في التصفيات الآسيوية، بالخسارة أمام إيران بنتيجة (48/94)، ثم تغلب على السعودية (75/70) ضمن المجموعة الخامسة التي تضم قطر أيضاً.

    وأكد مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة طريف قوطرش لوكالة "سبوتنيك" أن المعسكر في كازان سيستمر لمدة 18 يوماً، تتخلله مباراتان على مستوى عالٍ واثنتان ضد أندية متوسطة.

    وأضاف قوطرش الذي يترأس البعثة المتوجهة إلى روسيا، "طلبت أن يواجه المنتخب فريقين ممتازين يلعبان في الدوري الروسي وفيهما لاعبون أجانب، بالإضافة إلى اللعب أمام فريقين على مستوى متوسط".

    وتضم بعثة المنتخب السوري 20 لاعباً هم: "رامي مرجانة، أنس شعبان، مجد عربشة، هاني ادريبي، طارق الجابي، عمر الشيخ علي، أنطوني بكر، عبد الوهاب الحموي، محمد عمار الغميان، محمد حاضري، زكريا الحسين، جميل صدير، شريف العش، مجد أبو عيطة، جورجي نظاريان، توفيق صالح، وائل جليلاتي، إسحق عبيد، عمر إدلبي"، بالإضافة إلى المجنس الأميركي جورج كيل.

    وأعلنت اللجنة المؤقتة أن اللاعب وائل جليلاتي يتعذر عليه السفر إلى معسكر روسيا لأسباب خاصة به نتيجة إشكالية في وثائقه الشخصية.

    وأوضح قوطرش أن مدرب المنتخب سينتقي 15 لاعباً بالإضافة إلى المجنس، على أن يعود الباقي إلى العاصمة دمشق.

    التعاون مع روسيا

    وبيّن مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة طريف قوطرش لـ "سبوتنيك" أن معسكر المنتخب السوري في كازان؛ سيشهد إقامة ورشة عمل وتوقيع بروتوكول بوجود رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا؛ لإقامة وبناء علاقات رياضية مع الجانب الروسي.

    وأشار إلى أن أغلب أنشطة المنتخبات الوطنية السورية من مختلف الأعمار يمكن أن تقام في كازان، لافتاً إلى إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي وللسيدات في المدينة الروسية خلال الفترة القادمة.

    وأضاف قوطرش "ما يقدم من الجانب الروسي شيء ممتاز وهناك اهتمام كبير، وأستغرب عدم حصول هذا التعاون خلال الفترة الماضية".

    معسكر آخر في الإمارات

    وأشار طريف قوطرش إلى أن المنتخب السوري سيتوجه إلى الإمارات بعد روسيا؛ لإقامة معسكر آخر في دبي على أن يلعب خلاله مباراتين في ستة أيام.

    وبعد ذلك سينتقل المنتخب السوري إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 24 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني، لخوض مباراتين، الأولى أمام قطر في الـ 27 وضد إيران يوم الـ 30 من الشهر نفسه ضمن التصفيات الآسيوية.

    صفحة جديدة في مسيرة المنتخب السوري

    وأعلن رئيس اتحاد كرة السلة في سوريا جلال نقرش استقالته من منصبه خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، بعد تصريحات إعلامية لرئيس الاتحاد الرياضي العام فيما يتعلق بالاستقلالية المالية وعدم تحويل الأموال لاتحاد السلة لأمور تنظيمية.

    وبعد ذلك قررت الجمعية العامة لاتحاد السلة السوري، قبول استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جلال نقرش، وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأمور، ثم قدم مدرب المنتخب هادي درويش استقالته، وعُيّن الأميركي جوزيف ساليرو بديلاً عنه لقيادة الفريق في التصفيات القادمة.

    وقال قوطرش لـ "سبوتنيك"، "هيأنا كل ظروف النجاح للمنتخب من إقامة ومعسكر ومباريات تجريبية ولاعب ومدرب أجنبي، ونسعى لتقديم صورة تليق بكرة السلة السورية".

    وأضاف "نعد الفريق بشكل صحيح حتى نطلب منهم تقديم شيء كبير، ولا مجال للغلط بإدارة المعسكر من الناحية الفنية والتدريبية وللتحضير للمباريات.. ومن حقنا أن نحلم ونعمل حتى نصل لنهائيات آسيا".

    وتنص التصفيات الآسيوية على تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست بشكل مباشر إلى بطولة آسيا، بحيث يبلغ عدد المتأهلين 12 منتخباً، في حين تلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث دورياً من مرحلة واحدة يتأهل منها أربعة منتخبات ليكون المجموع الكلي 16 منتخباً.

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