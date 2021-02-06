بعد 7 ساعات تأخير... وصول طائرة بايرن ميونيخ إلى قطر... فيديو

كشفت الحسابات الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول طائرة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020.

وكتب حساب بايرن ميونخ باللغة الإنجليزية "حسنا... مرحبا يا من هناك"، مع إضافة هاشتاغ "المهمة النهائية" ورقم 6، إشارة إلى تحقيق بايرن لـ 5 بطولات في 2020.

وكان العملاق البافاري، قد ذكر في بيان له، في وقت سابق، أن طائرته المتجهة للدوحة قد تأخرت 7 ساعات عن موعدها.

وأوضح أن "سبب التأخير هو رفض الإذن بالإقلاع من برلين ليلة الجمعة بسبب الإقامة الليلية غير المجدولة، نتيجة القيود المفروضة لمكافحة كورونا".

وأقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة الساعة 9:15 صباحا لتصل عصر اليوم السبت بعد تغيير طاقم الطائرة.

وضمت قائمة بايرن في مونديال الأندية 21 لاعبا كالتالي: ديفيد ألابا، جيروم بواتينج، إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، كينجسلي كومان، دوجلاس كوستا، تياجو دانتاس، سيرج جنابري، لوكاس هيرنانديز، رون ثوربين هوفمان، يوزوا كيميش، روبيرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، جمال موسيالا، مانويل نوير، بينجامين بافار، مارك روكا، ليروي ساني، بونا سار، لوكاس شنيلر، نيكلاس زوليه، كورينتين توليسو.

وتأهل الأهلي المصري لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تخطي الدحيل القطري بنتيجة 1-0.

ويتطلع الفريق البافاري إلى إضافة اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على 5 ألقاب في موسم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.