ماكينة أهداف... سواريز يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني

حقق نجم "أتليتكو مدريد" المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، إنجازا جديدا في الدوري الإسباني بعد تحطيمه الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "يوفنتوس" الحالي كأسرع مهاجم يسجل الأهداف في أول موسم مع فريقه بالليغا.

وسجل سواريز، ثنائية أتلتيكو في تعادله أمام "سيلتا فيغوط في الدقيقتين 45 و50، أمس الاثنين.

16 - Luis Suárez 🇺🇾 has scored 16 goals in his first 17 games for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the fastest player to reach 16 goals for the same club in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 15 goals for Real Madrid in 2009/10). Amazing. pic.twitter.com/wHbLRFdA7P — OptaJose (@OptaJose) February 8, 2021

وأصبح سواريز (34 عاما) أول لاعب يسجل 16 هدفا في أول 17 مباراة له مع فريق في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21.

ولكن على الرغم من التعادل، عزز سواريز صدارته لهدافي الدوري الإسباني ، متفوقا على نجم إشبيلية المغربي، يوسف النصيري، الذي يلاحقه على سلم ترتيب هدافي الليغا هذا الموسم في ظل تراجع أرقام ميسي وبنزيما.

وبذلك حطم سواريز رقم كريستيانو رونالدو الذي كان يمتلك 15 هدفا في نفس العدد من المباريات سجلها الأسطورة البرتغالية خلال بدايته المذهلة في فترة استثنائية مع "ريال مدريد" الذي انتقل إليه قادما من "مانشستر يونايتد" في عام 2009.

يذكر أن لويس سواريز قد انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى أتلتيكو مدريد قادما من "برشلونة"، عقب 6 مواسم قضاها مع الفريق الكتالوني.