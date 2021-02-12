رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يقدم استقالته

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري، اليوم الجمعة، إنه استقال من منصبه بعد تعليقات ضد النساء أثارت غضبا في بلاده وخارجها.

وأبلغ موري اجتماعا لمسؤولين كبار في اللجنة المنظمة بقراراه، قائلا: "إذا تسبب وجودي في متاعب، فإن جهودنا حتى الآن ذهبت سدى". وفقا لـ "رويترز".

وكان موري، البالغ عمره 83 عاما، دعا لمؤتمر صحفي في الرابع من فبراير/شباط للاعتذار ووصف تصريحاته بأنها "غير مقبولة"، وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض الاستقالة.

وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته كرئيس للوزراء بالزلات والأخطاء، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبه السياسيون المعارضون في البرلمان بتقديم استقالته.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للإنباء، إن سابورو كاوابوتشي عمدة قرية أولمبياد طوكيو سيخلف موري في رئاسة اللجنة المنظمة.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي أرجىء لعام، حتى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا، أكدت في وقت سابق عزمها إقامة الحدث رغم استمرار تفشي "كوفيد-19"، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور.