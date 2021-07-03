ميسي يحصل على عرض ضخم من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده رسميا مع برشلونة وأصبح لاعبا حرا منذ 72 ساعة، قد تلقى عرضا ضخما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي قدم عرضاً لوالد ميسي، ويتضمن راتبا سنويا أكبر من الذي يعرضه عليه برشلونة في الوقت الراهن، لكن حتى الآن ما زالت الأمور غير واضحة بشأن موقف البرغوث النهائي من هذا العرض.

ووفقا للصحيفة فإن "باريس سان جيرمان يريد أن يجعل سوق الانتقالات الحالي تاريخياً بالتوقيع مع ليونيل ميسي".

وكان باريس سان جيرمان قد نجح خلال الانتقالات الصيفية الحالية في ضم أشرف حكيمي وفينالدوم وجيجي دوناروما، وهناك أنباء عن اقترابه من حسم صفقة سيرغيو راموس أيضاً.

وكانت قد أثيرت الكثير من التكهنات في الأونة الأخيرة حول مستقبل ميسي مع برشلونة، لا سيما أنه طلب الرحيل العام الماضي قبل نهاية عقده.

إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن ميسي ربما يكون قد اقتنع بمشروع خوان لابورتا الرئيس الحالي لبرشلونة، الذي بدأ إعادة بناء صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة، إذ عقد النادي عدة صفقات خلال الفترة الماضية، فيما وعد الرئيس الذي يقضي ولايته الثانية بإبرام صفقات جديدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن برشلونة يرغب بمنح الأرجنتيني عقدا لـ10 سنوات، يبدأ من العام المقبل، على أن يرتدي ميسي قميص الفريق لموسمين ويبدأ بعدها مسيرته في نادي إنتر ميامي الأمريكي، لعامين آخرين.

ثم يعود بعدها إلى برشلونة كعضو في النادي وسفير للفريق، ليبدأ مع برشلونة مشروعا ترويجيا جديدا.

وستصل قيمة العقد لـ240 مليون يورو، موزعة على 4 مواسم، ويعتبر المبلغ أقل ما يحصل عليه اللاعب، ولا يزال الحديث جاريا حول قيمة الراتب والمتغيرات أو الحوافز التي سيحصل عليها الأرجنتيني عندما يستلم منصبه الإداري في الفريق.