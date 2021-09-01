برشلونة يعلن رسميا عن اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 خلفا لميسي... فيديو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، رسميا عن اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم (10)، خلفا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عن الفريق، وانتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر برشلونة فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعلن فيه منح لاعبه أنسو فاتي الرقم 10 بشكل رسمي.

Our new number 🔟 Made in La Masia 💙❤️ ⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

يذكر أن فاتي قد تعرض لإصابة قوية في نوفمبر 2020، في إحدى المبارايات، وأجرى عملية جراحية، غاب على إثرها طوال الفترة الماضية.

ومؤخرا ظهر فاتي في المران الجماعي للبارسا، لكن المدير الفني الهولندي رونالد كومان، يرفض الإسراع من عملية عودته، خوفا من تعرضه لأي انتكاسة.

وكان رقم 10 في برشلونة حكرا لعدة سنوات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر مؤخرا إلى نادي باريس سان جيرمان.

وبعد رحيل ميسي أرادت إدارة برشلونة سحب رقم 10 من تشكيلة الفريق، لكن قواعد البطولة الإسبانية تمنع ذلك.

وتحدثت حينها تقارير صحفية عن أن هناك معلومات غير مؤكدة بأن أبرز المرشحين لارتداء القميص رقم 10 مع برشلونة هو لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو.

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