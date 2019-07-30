بالفيديو... قتيلان وجريحان بإطلاق نار في أمريكا

،قالت السلطات في ميسيسيبي، إن مسلحا أطلق النار وقتل شخصين وأصاب ضابط شرطة، قبل إطلاق النار عليه واعتقاله اليوم الثلاثاء، في وول مارت، شمالي مسيسيبي.

وحسب "أسوشيتد برس" قال ضابط شرطة مقاطعة ديسوتو بيل راسكو، إن المسلح أطلق عليه النار من قبل ضباط شرطة ساوثهافن، وتم نقله إلى المستشفى في حالة غير معلومة.

وأفاد تقرير لتلفزيونWREG-TV بأن كل الأشخاص الذين لقوا حتفهم صباح الثلاثاء كانوا من موظفي وول مارت. وقال تقرير لتلفزيون WHBQ-TV إنه تم العثور على شخص ميت في المتجر وآخر عثر عليه ميتا في ساحة انتظار السيارات.

وأصيب ضابط في سترته المضادة للرصاص ولم يصب بجروح خطيرة.

وبالنسبة للعملاء والمارة، حولت عملية إطلاق النار صباحًا هادئًا إلى حالة من الذعر في مركز وول مارت سوبرسينت في ساوثهافن، إحدى ضواحي مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

BREAKING NEWS: At least two people were killed Tuesday in a shooting at a Walmart in Southaven, Mississippi >> https://t.co/M7VQJp5j6q pic.twitter.com/bNh2qQJk3w — wdsu (@wdsu) July 30, 2019

وقال كارلوس أودوم، 35 عامًا، إنه عادة ما يأتي إلى وول مارت لزيارة ابن عمه، الذي يعمل هناك، وكان يغادر في حوالي الساعة 6:30 صباحًا عندما سمع أكثر من عشرة طلقات.

وقال أودوم: "عندما كان يركض رجال الشرطة إلى وول مارت، كنا نسمع المزيد من الطلقات النارية". "وبعد ذلك، توقفت".

وأضاف أودوم إنه هرب إلى ساحة انتظار السيارات وتحدث لاحقًا عبر الهاتف مع ابن عمه، الذي أخبره أن أحد الضحايا موظف، وأن المسلح كان يعمل هناك أيضًا.

وقال فيل كوكس، 70 عاماً، إنه اشترى للتو رش بخاخ الأنف وكان في موقف السيارات عندما اعتقد أنه سمع صوت إطلاق نار، ثم رأى رجلاً يركض إلى المتجر. وكان قد وصل إلى شاحنته للمغادرة بينما بدأت الشرطة في الوصول.

وقال كوكس، معربًا عن تعاطفه مع الموظفين: "كان كل شيء مجنونًا في تلك المرحلة". "من الصعب تصديق ما حدث هنا، لكن يبدو أنه يحدث في كل مكان".

ويقع فندق Walmart في مجمع تسوق كبير عند مخرج مزدحم قبالة الطريق السريع 55 في ساوثهافن، وهي ضاحية يسكنها 55000 شخص وتقع جنوب خط الولاية مباشرة من مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وحاصر وجود مكثف للشرطة المتجر صباح يوم الثلاثاء، مع إغلاق جزء كبير من ساحة انتظار السيارات بشريط الجريمة الأصفر. وشاهد مراسلون الموظفين يتجمعون في دائرة يصلون بعد إطلاق النار، بينما واصلت الشرطة اقتحام المكان.

وقالت امرأة في قسم شرطة ساوثهافن صباح الثلاثاء "لدينا حالات طوارئ مستمرة" ولم يكن هناك أحد لتوفير المعلومات.

#BREAKING Update : Southaven , Mississippi - At least 3 people have been shot, one person is dead and the suspect has been shot in a shooting incident at a Walmart.

Local live news coveragehttps://t.co/Zes2HzJ72l — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 30, 2019

لم يستجب Walmart على الفور للمكالمات الهاتفية والطلبات عبر الإنترنت للحصول على المعلومات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.