ترامب: أنا أكثر رئيس صداقة لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب أمس السبت إن إسرائيل "لم يكن لها صديق أفضل في البيت الأبيض منه على عكس سابقيه.. لقد أوفيت بوعودي".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قام ترامب بإثارة جمهور بلغ عدده المئات في القمة الوطنية للمجلس الأمريكي الإسرائيلي في فلوريدا من خلال سرده لسجله في القضايا ذات الأهمية لليهود، بما في ذلك مجموعة واسعة من الآراء حول وعده بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلية و نقل السفارة الأمريكية من هناك تل أبيب.

وقال ترامب إن أسلافه "لم يدفعوا سوى الكلام إلى هذه القضية".

وأضاف "لم يكن لديهم أي نية للقيام بذلك في رأيي". "لكن على عكس الرؤساء الآخرين حافظت على وعودي".

كما أبرز ترامب قراره بإلغاء أكثر من نصف قرن من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الاستراتيجية على الحدود مع سوريا.

🇺🇸 — WATCH: President Trump at the Israeli American Council National summit: “nine years from now thirteen years from now, and I’m doing this to drive the media crazy” pic.twitter.com/aMMfFGmPgT — ®️BELAAZ (@TheBelaaz) December 8, 2019

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب الشرق الأوسط عام 1967 لكن سيادتها على الأرض لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي خطابه، ادعى الرئيس أيضا أن هناك بعض اليهود في أمريكا الذين لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية.

"علينا أن نجعل شعب بلدنا، هذا البلد، يحب إسرائيل أكثر، علي أن أخبرك بذلك. علينا أن نفعل ذلك". وقال ترامب مع بعض التصفيق: "علينا أن نجعلهم يحبون إسرائيل أكثر، لأن لديك شعبًا يهوديًا شعبًا عظيمًا، فهم لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية".

وأدان آرون كياك الرئيس السابق للمجلس القومي اليهودي الديمقراطي تصريحات ترامب ووصفها بأنها معادية للسامية.

وقال كياك: "إن إصرار ترامب على استخدام المصطلحات المعادية للسامية عند مخاطبة الجماهير اليهودية أمر خطير ويجب أن يهتم بكل فرد من أفراد المجتمع اليهودي - حتى الجمهوريين اليهود".

Watch live: Trump speaks at the Israeli American Council National Summit - NBC News https://t.co/zd15ncQglx — Covensure Brokerage (@Covensure) December 8, 2019

واتهم ترامب بالاتجار في الصور النمطية المعادية للسامية من قبل، بما في ذلك في أغسطس/ آب، عندما قال إن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين يظهرون "إما نقصًا تامًا في المعرفة أو عدم ولاء كبير".

ويحظى المجلس الأمريكي الإسرائيلي بدعم مالي من أحد كبار مؤيدي ترامب، وهما الزوجان شيلدون أديلسون وزوجته ميريام، أعمدة كازينو لاس فيغاس.

وبحسب (أ ف ب) حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسب أصوات الناخبين اليهود الأمريكيين "المهمة سياسيا" عبر خطاب في فلوريدا وصف نفسه خلاله بـ"أفضل صديق" كان لدى إسرائيل في تاريخها.

واعتبر الرئيس خلال مؤتمر هوليوود أن اليهود الأمريكيين أخطأوا بالتصويت للديموقراطيين في عهد سلفه باراك أوباما.

© REUTERS / LOREN ELLIOTT ترامب في القمة الوطنية للمجلس الأمريكي الإسرائيلي في هوليوود

وقال "صوّت العديد منكم لأشخاص في الإدارة السابقة (...) سيكون عليكم في يوم ما تفسير ذلك لي إذ لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل كثيراً".

وأضاف أنه في المقابل "لم يكن لدى الدولة اليهودية يومًا صديقًا أفضل في البيت الأبيض من رئيسكم دونالد ترامب".

ويشكل اليهود قسمًا صغيراً فقط من شريحة الناخبين في فلوريدا لكن تأثيرهم يعد قويًا وحاسمًا في الولاية "المتأرجحة" -- أي التي يمكن أن تغيّر معسكرها بين الجمهوريين والديموقراطيين من انتخابات لأخرى. وتاريخيًا، لطالما صوّت غالبية اليهود لصالح الديموقراطيين.

وعمل ترامب جاهداً لكسب تأييد اليهود الأمريكيين في وقت يأمل بتكرار استراتيجيته التي اتبعها في 2016 في انتخابات العام المقبل التي يسعى للفوز بولاية ثانية فيها عبر تراكم أصوات المجمعات الانتخابية في الولايات الرئيسية.

ومنذ توليه السلطة، أحدث تحوّلاً في السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدى عقود من خلال امتثاله لسلسلة مطالب إسرائيلية في سياسيات أثارت حفيظة الفلسطينيين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت إدارة ترامب أنها ستتوقف عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية غير شرعية، في تخل عن عقود من التوافق الدولي بشأن هذه المسالة.

© REUTERS / LOREN ELLIOTT ترامب يحيي شيلدون أديلسون أثناء مشاركته في القمة الوطنية للمجلس الأمريكي الإسرائيلي في هوليوود

وتحظى هذه السياسات كذلك بشعبية واسعة في أوساط الجمهوريين من المسيحيين الإنجيليين اليمينيين، الذين يشكلون القاعدة الداعمة لترامب.

ورغم دعمها الواضح لإسرائيل وضغطها على الفلسطينيين، تقول إدارة ترامب إن لديها خطة سلام جاهزة فور حل الأزمة السياسية في القيادة الإسرائيلية.

وسلّم ترامب صهره غاريد كوشنر، وهو يهودي أمريكي لم تكن لديه أي خبرة سابقة في السياسة قبل انضمامه للإدارة الحالية، ملف خطة السلام.

وقال ترامب للحشد السبت "يقول كثيرون إن ذلك لا يمكن تحقيقه. يقولون إن هذا الاتفاق هو بين الأصعب، لكن إذا لم يتمكن غاريد كوشنر من إتمامه فلن يكون إتمامه ممكنًا".