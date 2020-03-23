كورونا… "أصل الفيروس" يشعل حربا بين أمريكا والصين

اشتدت حرب التصريحات بين بكين وواشنطن بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض COVID-19، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت السفارة الصينية في فرنسا إلى أن تفشي ما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الفيروس الصيني" بدأ بالفعل في الولايات المتحدة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، تساءلت السفارة الصينية في باريس عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر عن "كم عدد حالات COVID-19 التي كانت من بين 20،000 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا التي بدأت (في الولايات المتحدة) في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي؟".

وقالت السفارة: "ألم تحاول الولايات المتحدة تمرير (حالات) الالتهاب الرئوي بسبب فيروس كورونا الجديد كأنفلونزا؟".

ولفتت (أ ف ب) إلى أن السفارة "لم تشر إلى أي دليل علمي على ادعاءاتها".

“Young people can get it and they can transmit it to old people and the next thing you know – I’m out of there.”



Danny DeVito encourages people to self-isolate to prevent spread of coronavirus. https://t.co/TkyieGq9TE pic.twitter.com/L9ipmHaMYr — ABC News (@ABC) March 23, 2020

وقالت الوكالة الفرنسية إن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو أثارا غضب بكين بالإشارة مرارًا إلى "الفيروس الصيني" عند مناقشة تفشي COVID-19 الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين وأصاب عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم، مما دفع الحكومات إلى وضع مئات الملايين في الحبس المنزلي في محاولة للحد من تفشي المرض.

ويوم أمس الأحد ، قال ترامب إنه "مستاء قليلاً" من الصين ، مضيفًا: "كان يجب عليهم إخبارنا بذلك".

Iceland, which is able to test its entire population, found half of those who tested positive had no coronavirus symptoms: https://t.co/T3mIi8U3y9 pic.twitter.com/j2YcmTV4B8 — Vala Afshar (@ValaAfshar) March 23, 2020

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، تشاو ليجيان، في تغريدة إلى أن الجيش الأمريكي "أحضر الفيروس إلى ووهان".

وردا على ذلك، استدعت الولايات المتحدة سفير الصين، متهمة الصين "بنشر نظريات المؤامرة" و"السعي لتجاهل الانتقادات لدورها في بدء وباء عالمي وعدم إخبار العالم".

وسعت السفارة الصينية في فرنسا، اليوم الاثنين، إلى إثارة الشكوك حول ما وصفته بأنه "إغلاق مفاجئ في يوليو/ تموز الماضي، لأكبر مركز أمريكي لأبحاث الأسلحة البيوكيميائية في قاعدة فورت ديتريك في ماريلاند".

Police showing respect to all the Doctors and Nurses fighting this war in Spain and around the world! 😔What you hear is the Anthem of Asturias, where I was born, played with a bagpipe in from of Hospital de Jove in Gijón! #Coronavirus hard times ahead but this gives hope... pic.twitter.com/ilLi6X409Z — José Andrés (@chefjoseandres) March 23, 2020

وقالت: "بعد الإغلاق ظهرت سلسلة من حالات الالتهاب الرئوي أو حالات مماثلة في الولايات المتحدة".