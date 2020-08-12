وسط غضب عربي... الدفاع التركية تنشر فيديو لضربة جوية في العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية في العراق.

وقالت الدفاع التركية، بحسابها في تويتر، إنه "تم تحييد إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، بعد اكتشافهما في منطقة زاب شمالي العراق، بضربة جوية".

Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren



Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! 🇹🇷



Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/hUxHBg9F4V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إلغاء بغداد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي كانت مقررة غدا الخميس، واستدعاء سفير أنقرة لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن ذلك احتجاجا على قصف تركيا بطائرة مسيرة منطقة "سيد كان" شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 6 من عناصر حرس الحدود العراقية.

كما طالب رئيس البرلمان العربي، "مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة".

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وكانت تركيا قد أعلنت فى 14 يونيو/ حزيران الماضي بدء عملية عسكرية في مناطق شمالي العراق، باسم "مخلب النمر"، بزعم ملاحقة الأكراد من عناصر "حزب العمال الكردستاني".