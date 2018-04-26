مصارع روسي عالمي يقترح طريقة فعالة لإيقاف خطورة الفرعون المصري صلاح في كأس العالم (صورة)

وعلق الروسي على الصورة، قائلا:"مارادونا الجديد".
يذكر بأن المصري قد احتفل منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، بالإضافة للأداء المذهل الذي قدمه في دوري الأبطال رفقة فريقه ليفربول.
حيث ساهم بفوز فريقه الإنجليزي على نادي روما الإيطالي، بتسجيله لهدفين و صناعة مثلهما.
الأمر الذي دفع العديد من عشاق الساحرة المستديرة وخبراء الكرة إلى كيل المديح للاعب المصري الذي ينتظرون منه أداء كبيرا في بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.
وسيخوض المنتخب المصري مبارياته في دوري المجموعات إلى جانب منتخبات روسيا، البلد المستضيف والمنتخب السعودي ومنتخب أوروغواي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)