https://arabic.sputniknews.com/20211216/كورونا-يضرب-بعنف-الدوري-الإنجليزي-وتأجيل-متتال-للمبارايات-ماذا-يحدث؟-1054250246.html

كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟

كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز تزايدا كبيرا في عدد الإصابات بين اللاعبين وأطقم الأجهزة الفنية بفيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى تأجيل عدد من المبارايات وذلك في... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T21:02+0000

2021-12-16T21:02+0000

2021-12-16T21:02+0000

رياضة

الدوري الإنجليزي

البريميرليج

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1046723131_0:87:2510:1499_1920x0_80_0_0_5fa2edaadb635811ed37628549f5eea5.jpg

وعصف "كوفيد-19" بجدول البريميرليغ، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى 6 مباريات.خيبة أملفي البداية تم تأجيل مباراة (ليستر سيتي وتوتنهام) والتي كانت مقررة اليوم الخميس، وتلتها (مانشستر يونايتد وبرايتون) يوم السبت.ومع زيادة الإصابات، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تم تأجيل مباريات (ساوثهامبتون وبرينتفورد)، (واتفورد وكريستال بالاس)، (وست هام يونايتد ونورويتش سيتي)، التي كان من المزمع إقامتها يوم السبت.كما تأجلت مباراة (إيفرتون وليستر سيتي)، التي كانت مقررة يوم الأحد.وقالت الرابطة في بيان: "تدرك الرابطة أن الجماهير ستشعر بخيبة أمل لتأجيل هذه المواجهات وتعتذر عن أي إزعاج ربما تكون سببته".الأسبوع الأسوأ في البريميرليغويوم الاثنين الماضي، تم الإعلان عن 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية خلال أسبوع واحد.وقالت الرابطة إنها "عادت إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".وأضافت أنه "في الوقت الذي ندرك فيه معاناة الأندية من انتشار عدوى كورونا، فإن النية هي مواصلة الجدول الحالي بأكثر شكل آمن، مع الوضع في الاعتبار أن صحة وسلامة الجميع هي أولويتنا".أبرز الأندية التي تضررت بكورونامانشستر يونايتد، حيث وصل عدد إصابات كورونا في الفريق الأول للشياطين الحمر، إلى 19 حالة بين اللاعبين والإداريين.ليفربول والذي أعلن عن اشتباه في إصابة 3 من أبرز نجومه بالفيروس وغيابهم عن مباراة نيوكاسل اليوم الخميس وهم فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك.كما أعلن تشيلسي عن إصابة 4 لاعبين وغيابهم عن مواجهة إيفرتون اليوم وهم روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل.نسبة كبيرة من اللاعبين يرفضون تلقي اللقاححث السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جميع اللاعبين للتلقيح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.وفي الأشهر الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استخدام اللقاح ليس مرتفعا بين نخبة لاعبي كرة القدم كما هو الحال في بقية المجتمع.وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخشى أن تفرض الحكومة حظرا على اللاعبين غير الملقحين، مما يشير إلى أنه ما تزال هناك نسبة كبيرة ترفض تلقي اللقاح.إنجلترا تطبق قيودا جديدةتشهد إنجلترا اعتبارا من أمس الأربعاء، تطبيق قيود جديدة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يشترط على المشجعين تقديم ما يثبت تلقيهم كامل جرعة اللقاح المضاد للفيروس أو تقديم نتيجة سلبية لفحص حديث، من أجل حضور الفعاليات الرياضية التي تشهد أكثر من 10 آلاف متفرج.ووصف وزير الرياضة البريطانية نايجل هادلستون تلك الإجراءات بأنها "متناسبة" مع الوضع الذي تواجهه الدولة في الوقت الحالي، لكنه رفض استبعاد تطبيق إجراءات أكثر صرامة مثل إلزام الأندية بتقليص الحضور الجماهيري في مباريات.وتجدر الإشارة إلى أن الاستادات منحت الحرية في استقبال المشجعين بكامل طاقاتها الاستيعابية منذ رفع القيود السابقة المتعلقة بجائجة كوفيد-19 في يوليو/ تموز الماضي.لكن القرارات الأخيرة تأتي في الوقت الذي يعزز فيه الدوري الإنجليزي الممتاز جهوده لمكافحة التهديد الذي يمثله متحور "أوميكرون"، حيث يتعين على لاعبي وإداريي الدوري الممتاز الخضوع للفحوص السريعة لكورونا الخاصة بالحلق والأنف في كل مرة قبل دخول ملاعب التدريب في الأندية.ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة بعد أن شهدت الأيام الماضية تزايد انتشار عدوى كورونا بين عدد من اللاعبين والإداريين.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/ليفربول-يعلن-غياب-3-من-نجومه-أمام-نيوكاسل-بسبب-كورونا-1054249395.html

https://arabic.sputniknews.com/20211216/تأجيل-مباراة-ليستر-وتوتنهام-بسبب-تفشي-فيروس-كورونا-1054238908.html

https://arabic.sputniknews.com/20211130/بريطانيا-تخطط-لإعادة-تطعيم-شعبها-ضد-كورونا-بعد-ظهور-أوميكرون-1053422604.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, الدوري الإنجليزي, البريميرليج, فيروس كورونا