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https://arabic.sputniknews.com/20211216/كورونا-يضرب-بعنف-الدوري-الإنجليزي-وتأجيل-متتال-للمبارايات-ماذا-يحدث؟-1054250246.html
كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟
كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟
يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز تزايدا كبيرا في عدد الإصابات بين اللاعبين وأطقم الأجهزة الفنية بفيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى تأجيل عدد من المبارايات وذلك في... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T21:02+0000
2021-12-16T21:02+0000
رياضة
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
فيروس كورونا
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وعصف "كوفيد-19" بجدول البريميرليغ، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى 6 مباريات.خيبة أملفي البداية تم تأجيل مباراة (ليستر سيتي وتوتنهام) والتي كانت مقررة اليوم الخميس، وتلتها (مانشستر يونايتد وبرايتون) يوم السبت.ومع زيادة الإصابات، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تم تأجيل مباريات (ساوثهامبتون وبرينتفورد)، (واتفورد وكريستال بالاس)، (وست هام يونايتد ونورويتش سيتي)، التي كان من المزمع إقامتها يوم السبت.كما تأجلت مباراة (إيفرتون وليستر سيتي)، التي كانت مقررة يوم الأحد.وقالت الرابطة في بيان: "تدرك الرابطة أن الجماهير ستشعر بخيبة أمل لتأجيل هذه المواجهات وتعتذر عن أي إزعاج ربما تكون سببته".الأسبوع الأسوأ في البريميرليغويوم الاثنين الماضي، تم الإعلان عن 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية خلال أسبوع واحد.وقالت الرابطة إنها "عادت إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".وأضافت أنه "في الوقت الذي ندرك فيه معاناة الأندية من انتشار عدوى كورونا، فإن النية هي مواصلة الجدول الحالي بأكثر شكل آمن، مع الوضع في الاعتبار أن صحة وسلامة الجميع هي أولويتنا".أبرز الأندية التي تضررت بكورونامانشستر يونايتد، حيث وصل عدد إصابات كورونا في الفريق الأول للشياطين الحمر، إلى 19 حالة بين اللاعبين والإداريين.ليفربول والذي أعلن عن اشتباه في إصابة 3 من أبرز نجومه بالفيروس وغيابهم عن مباراة نيوكاسل اليوم الخميس وهم فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك.كما أعلن تشيلسي عن إصابة 4 لاعبين وغيابهم عن مواجهة إيفرتون اليوم وهم روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل.نسبة كبيرة من اللاعبين يرفضون تلقي اللقاححث السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جميع اللاعبين للتلقيح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.وفي الأشهر الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استخدام اللقاح ليس مرتفعا بين نخبة لاعبي كرة القدم كما هو الحال في بقية المجتمع.وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخشى أن تفرض الحكومة حظرا على اللاعبين غير الملقحين، مما يشير إلى أنه ما تزال هناك نسبة كبيرة ترفض تلقي اللقاح.إنجلترا تطبق قيودا جديدةتشهد إنجلترا اعتبارا من أمس الأربعاء، تطبيق قيود جديدة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يشترط على المشجعين تقديم ما يثبت تلقيهم كامل جرعة اللقاح المضاد للفيروس أو تقديم نتيجة سلبية لفحص حديث، من أجل حضور الفعاليات الرياضية التي تشهد أكثر من 10 آلاف متفرج.ووصف وزير الرياضة البريطانية نايجل هادلستون تلك الإجراءات بأنها "متناسبة" مع الوضع الذي تواجهه الدولة في الوقت الحالي، لكنه رفض استبعاد تطبيق إجراءات أكثر صرامة مثل إلزام الأندية بتقليص الحضور الجماهيري في مباريات.وتجدر الإشارة إلى أن الاستادات منحت الحرية في استقبال المشجعين بكامل طاقاتها الاستيعابية منذ رفع القيود السابقة المتعلقة بجائجة كوفيد-19 في يوليو/ تموز الماضي.لكن القرارات الأخيرة تأتي في الوقت الذي يعزز فيه الدوري الإنجليزي الممتاز جهوده لمكافحة التهديد الذي يمثله متحور "أوميكرون"، حيث يتعين على لاعبي وإداريي الدوري الممتاز الخضوع للفحوص السريعة لكورونا الخاصة بالحلق والأنف في كل مرة قبل دخول ملاعب التدريب في الأندية.ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة بعد أن شهدت الأيام الماضية تزايد انتشار عدوى كورونا بين عدد من اللاعبين والإداريين.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ليفربول-يعلن-غياب-3-من-نجومه-أمام-نيوكاسل-بسبب-كورونا-1054249395.html
https://arabic.sputniknews.com/20211216/تأجيل-مباراة-ليستر-وتوتنهام-بسبب-تفشي-فيروس-كورونا-1054238908.html
https://arabic.sputniknews.com/20211130/بريطانيا-تخطط-لإعادة-تطعيم-شعبها-ضد-كورونا-بعد-ظهور-أوميكرون-1053422604.html
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رياضة, الدوري الإنجليزي, البريميرليج, فيروس كورونا

كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي وتأجيل متتال للمبارايات... ماذا يحدث؟

21:02 GMT 16.12.2021
© REUTERS / MIKE HEWITTتشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / MIKE HEWITT
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يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز تزايدا كبيرا في عدد الإصابات بين اللاعبين وأطقم الأجهزة الفنية بفيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى تأجيل عدد من المبارايات وذلك في أسوأ سيناريو منذ عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد أزمة جائحة كوفيد-19.
وعصف "كوفيد-19" بجدول البريميرليغ، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى 6 مباريات.

خيبة أمل

في البداية تم تأجيل مباراة (ليستر سيتي وتوتنهام) والتي كانت مقررة اليوم الخميس، وتلتها (مانشستر يونايتد وبرايتون) يوم السبت.

ومع زيادة الإصابات، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تم تأجيل مباريات (ساوثهامبتون وبرينتفورد)، (واتفورد وكريستال بالاس)، (وست هام يونايتد ونورويتش سيتي)، التي كان من المزمع إقامتها يوم السبت.

كما تأجلت مباراة (إيفرتون وليستر سيتي)، التي كانت مقررة يوم الأحد.

وقالت الرابطة في بيان: "تدرك الرابطة أن الجماهير ستشعر بخيبة أمل لتأجيل هذه المواجهات وتعتذر عن أي إزعاج ربما تكون سببته".
المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
ليفربول يعلن غياب 3 من نجومه أمام نيوكاسل بسبب كورونا
20:02 GMT

الأسبوع الأسوأ في البريميرليغ

ويوم الاثنين الماضي، تم الإعلان عن 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية خلال أسبوع واحد.
وقالت الرابطة إنها "عادت إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
وأضافت أنه "في الوقت الذي ندرك فيه معاناة الأندية من انتشار عدوى كورونا، فإن النية هي مواصلة الجدول الحالي بأكثر شكل آمن، مع الوضع في الاعتبار أن صحة وسلامة الجميع هي أولويتنا".
ليستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
تأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا
15:29 GMT

أبرز الأندية التي تضررت بكورونا

مانشستر يونايتد، حيث وصل عدد إصابات كورونا في الفريق الأول للشياطين الحمر، إلى 19 حالة بين اللاعبين والإداريين.
ليفربول والذي أعلن عن اشتباه في إصابة 3 من أبرز نجومه بالفيروس وغيابهم عن مباراة نيوكاسل اليوم الخميس وهم فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك.
كما أعلن تشيلسي عن إصابة 4 لاعبين وغيابهم عن مواجهة إيفرتون اليوم وهم روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل.

نسبة كبيرة من اللاعبين يرفضون تلقي اللقاح

حث السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جميع اللاعبين للتلقيح ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

وفي الأشهر الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استخدام اللقاح ليس مرتفعا بين نخبة لاعبي كرة القدم كما هو الحال في بقية المجتمع.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخشى أن تفرض الحكومة حظرا على اللاعبين غير الملقحين، مما يشير إلى أنه ما تزال هناك نسبة كبيرة ترفض تلقي اللقاح.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يحمل علم بلاده قبل نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020 لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"
30 نوفمبر, 21:32 GMT

إنجلترا تطبق قيودا جديدة

تشهد إنجلترا اعتبارا من أمس الأربعاء، تطبيق قيود جديدة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يشترط على المشجعين تقديم ما يثبت تلقيهم كامل جرعة اللقاح المضاد للفيروس أو تقديم نتيجة سلبية لفحص حديث، من أجل حضور الفعاليات الرياضية التي تشهد أكثر من 10 آلاف متفرج.
ووصف وزير الرياضة البريطانية نايجل هادلستون تلك الإجراءات بأنها "متناسبة" مع الوضع الذي تواجهه الدولة في الوقت الحالي، لكنه رفض استبعاد تطبيق إجراءات أكثر صرامة مثل إلزام الأندية بتقليص الحضور الجماهيري في مباريات.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستادات منحت الحرية في استقبال المشجعين بكامل طاقاتها الاستيعابية منذ رفع القيود السابقة المتعلقة بجائجة كوفيد-19 في يوليو/ تموز الماضي.
لكن القرارات الأخيرة تأتي في الوقت الذي يعزز فيه الدوري الإنجليزي الممتاز جهوده لمكافحة التهديد الذي يمثله متحور "أوميكرون"، حيث يتعين على لاعبي وإداريي الدوري الممتاز الخضوع للفحوص السريعة لكورونا الخاصة بالحلق والأنف في كل مرة قبل دخول ملاعب التدريب في الأندية.
ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة بعد أن شهدت الأيام الماضية تزايد انتشار عدوى كورونا بين عدد من اللاعبين والإداريين.
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