https://arabic.sputniknews.com/20220127/أمريكا-والناتو-يسلمان-روسيا-الرد-على-مقترحات-الضمانات-الأمنية-الكاظمي-يدعو-للإسراع-بتشكيل-الحكومة-1057289238.html

أمريكا والناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية... الكاظمي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

أمريكا والناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية... الكاظمي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

استلمت روسيا الرد الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، على مقترحات الضمانات الأمنية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T15:54+0000

2022-01-27T15:54+0000

2022-01-27T15:54+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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أمريكا والناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية.. الكاظمي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية أمريكا والناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية.. الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

الولايات المتحدة وحلف الناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية.. وستولتنبيرغ يريد التوسع شرقاأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية، مفضلا السرية في التعامل على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره قال إن الولايات المتحدة لم ترد على أهم طلب روسي خلال رسالتها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن ردود واشنطن بشان الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية.ومعلقا على هذا الملف، قال الكاتب والمحلل السياسي، أديب السيد، إن "موافقة حلف الناتو وواشنطن على إعطاء جواب خطي على مقترحات موسكو يشكل إنجازا للدبلوماسية الروسية".وأضاف: "رغم أن الأجوبة التي قدمها حلف الناتو وواشنطن لا تزال غير معروفة، وإن بدا جليا أنها تتناول مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالأمن"، موضحا أن المسألة الأهم بالنسبة لروسيا هي إقناع حلف الناتو بعدم ضم دول جديدة للحلف.الكاظمي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. ويؤكد ملاحقة فلول "داعش"دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.ويتطلب لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب البرلمان رئيساً جديداً للبلاد، والذي بدوره يتولى تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.وحذر الكاظمي تنظيم "داعش" الإرهابي، من تكرار عملياته التي تستهدف العبث بأمن البلد واستقراره، موضحا أن زيارته تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل القوات الأمنية والعسكرية، معتبرا ذلك حضورا قويا للدولة، وجاهزية للقوات المسلحة.وأشار إلى أن "العامري تيقن من خلال زيارته المكوكية لبغداد وأربيل بأن الكتلة الأكبر تكونت بالفعل من الكتلة الصدرية وتقدم والديمقراطي الكردستاني، وبالتالي فإن هذه التشكيلة الجديدة هي التي ستسير العراق في الفترة المقبلة".وأضاف: "هذا الوضع دفع الميليشيات إلى القيام ببعض الخروقات الأمنية مثل استهداف منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على "صيرفة" دون سقفأعلن مصرف لبنان المركزي، تمديد تطبيق التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة"، دون سقف حتى نهاية فبراير/ شباط قابلة للتجديد.وكان وزير المال اللبناني يوسف خليل، لفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.وأوضح: "كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامة هو عكس الإرادة الدولية"، مضيفا أن التعميم يؤشر على أن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ماتزال سليمة، بغض النظر إذا كان هناك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع، فعند الإعلان عن إفلاس المصارف فلا يمكن لأي مودع قانونيا أن يحصل على ودائعه".يمكنكم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

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