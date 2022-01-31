أمير قطر في زيارة للولايات المتحدة... الكويت: الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة
أمير قطر في زيارة للولايات المتحدة... الكويت: الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة
أمير قطر إلى الولايات المتحدة في أول زيارة لزعيم خليجي منذ تولي بايدنذكر بيان للديوان الأميري في الدوحة، أن مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأمريكي "ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين".إلى ذلك، ذكر بيان للبيت الأبيض أن لقاء بايدن و أمير قطر سيبحث تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عامة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، د. على الهيل، إن الدلالة الأولى لزيارة الأمير تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة، هي ثقة واشنطن في الدور القطري العالمي الذي بدأ بإدارة الملف الأفغاني والإجلاء الضخم للأجانب من كابول من خلال خطوطها الجوية، وبعد أن قامت بدور وساطة بين واشنطن وطهران وترتيب عودة الطرفين لمباحثات فيينا.و أوضح أن " الأمير تميم اقترح على الرئيس بايدن أن يطلب من عملاء قطر الصينيين أن تتوقف الدوحة عن امدادهم بالغاز لفترة مؤقتة إلى أن يزول الخلاف بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي"، بحسب قوله.وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسةأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الرد اللبناني على مبادرة إعادة الثقة مع دول الخليج "قيد الدراسة".وأوضح وزير الخارجية أن الرد اللبناني "قيد الدراسة" وبناء عليه ستتخذ الخطوات المقبلة بالتنسيق مع دول الخليج.وأضاف: "موضوع نزع سلاح حزب الله خلافي في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إن تم البحث فيها قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، لأن نصف الشعب اللبناني يدعم المقاومة، كما أن الجيش اللبناني لايستطيع وحده الدفاع عن لبنان بسبب ضعف إمكانات وتسليحه".وليامز تشن هجوما غير مسبوق على مجلسي النواب والدولة وتدعو للتحضير للانتخابات الليبيةدعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلسي النواب والدولة إلى التوقف عن التشبث بالسلطة، مشددة على ضرورة التركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو/ حزيران المقبل.و أكدت ويليامز، في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية، عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، في إشارة لمجلسي النواب والدولة، اللذان مر على انتخابهما سنوات طويلة و انتهت مدة صلاحيتها"ـ على حد قولها .في هذا الصدد، قال الكاتب المختص بالشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن مستشارة الأمم لمتحدة لليبيا، سيفاني ويليامز تعتقد كما هو الحال في الغرب ( بريطانيا والولايات المتحدة والبعثة الأممية)، بأن هناك رغبة في تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.وأوضح أن "الدبيبة لديه القدرة المالية والتنفيذية على المقاومة ومحاولة الاستمرار، ما يثير المخاوف من عودة الانقسام إذا تمسك المجلس والجيش ومعهم كتلة مصراته بحكومة جديدة، وهو ما قد يدخل ليبيا في مواجهات عسكرية جديدة.يمكنكم متابعة المزيد من عالم سبوتنيك
وأضاف أن اللقاء سيبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
إلى ذلك، ذكر بيان للبيت الأبيض أن لقاء بايدن و أمير قطر سيبحث تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عامة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، د. على الهيل، إن الدلالة الأولى لزيارة الأمير تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة، هي ثقة واشنطن في الدور القطري العالمي الذي بدأ بإدارة الملف الأفغاني والإجلاء الضخم للأجانب من كابول من خلال خطوطها الجوية، وبعد أن قامت بدور وساطة بين واشنطن وطهران وترتيب عودة الطرفين لمباحثات فيينا.
وأوضح الهيل أن أمير قطر سيبحث في واشنطن قضية إمداد أوروبا بالغاز القطري، في حال زيادة تفاقم الأزمة حول أوكرانيا.
و أوضح أن " الأمير تميم اقترح على الرئيس بايدن أن يطلب من عملاء قطر الصينيين أن تتوقف الدوحة عن امدادهم بالغاز لفترة مؤقتة إلى أن يزول الخلاف بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي"، بحسب قوله.
وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الرد اللبناني على مبادرة إعادة الثقة مع دول الخليج "قيد الدراسة".
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في أعقاب الاجتماع التشاوي لوزراء الخارجية العربية الذي احتضنته الكويت، أن "مجرد الرد على المبادرة هو خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانين في التعامل بالشكل المطلوب".
وأوضح وزير الخارجية أن الرد اللبناني "قيد الدراسة" وبناء عليه ستتخذ الخطوات المقبلة بالتنسيق مع دول الخليج.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي اللبناني، د. أحمد الزين، أن الخروج من مأزق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بنزع سلاح الميليشات في لبنان، هو تطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي درست سابقا في الحوار الوطني.
وأضاف: "موضوع نزع سلاح حزب الله خلافي في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إن تم البحث فيها قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، لأن نصف الشعب اللبناني يدعم المقاومة، كما أن الجيش اللبناني لايستطيع وحده الدفاع عن لبنان بسبب ضعف إمكانات وتسليحه".
وليامز تشن هجوما غير مسبوق على مجلسي النواب والدولة وتدعو للتحضير للانتخابات الليبية
دعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلسي النواب والدولة إلى التوقف عن التشبث بالسلطة، مشددة على ضرورة التركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو/ حزيران المقبل.
و أكدت ويليامز، في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية، عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، في إشارة لمجلسي النواب والدولة، اللذان مر على انتخابهما سنوات طويلة و انتهت مدة صلاحيتها"ـ على حد قولها .
ودعت مجلس النواب إلى أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة استعدادها للجلوس على الفور مع المجلسين للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات.
في هذا الصدد، قال الكاتب المختص بالشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن مستشارة الأمم لمتحدة لليبيا، سيفاني ويليامز تعتقد كما هو الحال في الغرب ( بريطانيا والولايات المتحدة والبعثة الأممية)، بأن هناك رغبة في تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
وأوضح أن هذه الكتلة تخشى أن تشهد ليبيا حكومتين، إحداهما في الغرب برئاسة الدبيبة، وأخرى في الشرق برئاسة معيتيق أو باشاغا أو غيره، وبالتالي تطول الفترة ويعود الصراع ويبتعد أفق الانتخابات".
وأوضح أن "الدبيبة لديه القدرة المالية والتنفيذية على المقاومة ومحاولة الاستمرار، ما يثير المخاوف من عودة الانقسام إذا تمسك المجلس والجيش ومعهم كتلة مصراته بحكومة جديدة، وهو ما قد يدخل ليبيا في مواجهات عسكرية جديدة.