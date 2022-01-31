https://arabic.sputniknews.com/20220131/أمير-قطر-في-زيارة-للولايات-المتحدة-الكويت-الرد-اللبناني-على-المبادرة-الخليجية-قيد-الدراسة-1057544777.html

أمير قطر في زيارة للولايات المتحدة... الكويت: الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة

أمير قطر في زيارة للولايات المتحدة... الكويت: الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني، زيارة إلى العاصمة الأمريكية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T15:27+0000

2022-01-31T15:27+0000

2022-01-31T15:27+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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أمير قطر في زيارة للولايات المتحدة... الكويت: الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة أمير قطر في زيارة للولايات المتحدة... الكويت: الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسة

أمير قطر إلى الولايات المتحدة في أول زيارة لزعيم خليجي منذ تولي بايدنذكر بيان للديوان الأميري في الدوحة، أن مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأمريكي "ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين".إلى ذلك، ذكر بيان للبيت الأبيض أن لقاء بايدن و أمير قطر سيبحث تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عامة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، د. على الهيل، إن الدلالة الأولى لزيارة الأمير تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة، هي ثقة واشنطن في الدور القطري العالمي الذي بدأ بإدارة الملف الأفغاني والإجلاء الضخم للأجانب من كابول من خلال خطوطها الجوية، وبعد أن قامت بدور وساطة بين واشنطن وطهران وترتيب عودة الطرفين لمباحثات فيينا.و أوضح أن " الأمير تميم اقترح على الرئيس بايدن أن يطلب من عملاء قطر الصينيين أن تتوقف الدوحة عن امدادهم بالغاز لفترة مؤقتة إلى أن يزول الخلاف بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي"، بحسب قوله.وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن الرد اللبناني على المبادرة الخليجية قيد الدراسةأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الرد اللبناني على مبادرة إعادة الثقة مع دول الخليج "قيد الدراسة".وأوضح وزير الخارجية أن الرد اللبناني "قيد الدراسة" وبناء عليه ستتخذ الخطوات المقبلة بالتنسيق مع دول الخليج.وأضاف: "موضوع نزع سلاح حزب الله خلافي في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إن تم البحث فيها قد تؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، لأن نصف الشعب اللبناني يدعم المقاومة، كما أن الجيش اللبناني لايستطيع وحده الدفاع عن لبنان بسبب ضعف إمكانات وتسليحه".وليامز تشن هجوما غير مسبوق على مجلسي النواب والدولة وتدعو للتحضير للانتخابات الليبيةدعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلسي النواب والدولة إلى التوقف عن التشبث بالسلطة، مشددة على ضرورة التركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو/ حزيران المقبل.و أكدت ويليامز، في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية، عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، في إشارة لمجلسي النواب والدولة، اللذان مر على انتخابهما سنوات طويلة و انتهت مدة صلاحيتها"ـ على حد قولها .في هذا الصدد، قال الكاتب المختص بالشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن مستشارة الأمم لمتحدة لليبيا، سيفاني ويليامز تعتقد كما هو الحال في الغرب ( بريطانيا والولايات المتحدة والبعثة الأممية)، بأن هناك رغبة في تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.وأوضح أن "الدبيبة لديه القدرة المالية والتنفيذية على المقاومة ومحاولة الاستمرار، ما يثير المخاوف من عودة الانقسام إذا تمسك المجلس والجيش ومعهم كتلة مصراته بحكومة جديدة، وهو ما قد يدخل ليبيا في مواجهات عسكرية جديدة.يمكنكم متابعة المزيد من عالم سبوتنيك

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