https://arabic.sputniknews.com/20220625/القوات-الروسية-تضرب-حصارا-جنوبي-مدينة-ليسيتشانسك-بعد-اختراق-الصفوف-الأوكرانية-1064192933.html

القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية

القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية

نناقش في برنامج "عالم سبوتنيك" على أثير "راديو سبوتنيك": القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية، أمير قطر يزور مصر لأول... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T13:38+0000

2022-06-25T13:38+0000

2022-06-25T13:38+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية

القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانيةقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف كوناشينكوف أنه "في غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".يأتي ذلك فيما أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن بلاده ستمنح حزمة عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ "هيمارس"، وزوارق الدوريات.في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر، "إن مدينة ليسيتشانسك لها أهمية استراتيجية كبيرة، مؤكدا أن السيطرة على هذه المدينة سيفتح الطريق أمام القوات الروسية للسيطرة على كامل إقليم دونباس".ولفت إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية وأمريكا لكييف لن يغير شيئاً دراماتيكياً في المعركة، لأن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا التي لن تقع في هذا الفخ.أمير قطر يزور مصر لأول مرة منذ سنواتاستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر تميم بن حمد الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات".في هذا الإطار، قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات محمد حامد، إن هناك رغبة مصرية قطرية حقيقية لطي صفحة الماضي وبناء صفحة جديدة في العلاقات المصرية القطرية.واعتبر أن هذه القمة المصرية القطرية تُكمل المشهد الجديد الذي يُرسم في الإقليم استعداداً للقمة العربية الأمريكية التي ستعقد في الرياض، و التي من المتوقع أن ترسم مستقبل الإقليم سياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً خلال العشر سنوات المقبلة.ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتوقال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن "يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".وأضاف في مقابلة مع قناة " سي ان بي سي" الأمريكية، إنه يريد أن يرى المزيد من الدول في المنطقة تدخل في هذا الحلف.في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أمين حطيط "إن ما أطلقه ملك الأردن حول ناتو عربي جديد يعتبر طعنة كبيرة للقضية الفلسطينية بشكلٍ أساسي، وهو يتخذ من الذرائع في مواجهة إيران سبباً لقيام هذا الناتو".لكنه قال إن هذا الناتو العربي على حد قوله في الحقيقة لحماية إسرائيل لأن التجربة أثبتت أن القبة الفولاذية عجزت عن احتواء التهديدات والمخاطر التي تحدث لإسرائيل بسبب العامل الجغرافي وضيق المساحة، لذلك شاءت إسرائيل أن توسع عمقها الجغرافي الاستراتيجي بضم دولٍ عربية أخرى لتشكل أحزمة أمنية وجغرافية تحميها.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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