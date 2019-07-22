Widgets Magazine
تسجيل
06:57 22 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    تتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019

    "الجندي المجهول" في بطولة أمم أفريقيا... نساء حملن نجاح البطولة على عاتقهن

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    كأس الأمم الأفريقية 2019
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اختتمت فعاليات النسخة 32 من بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة 19 يوليو / تموز الجاري، والتي أسفرت عن فوز منتخب الجزائر بالكأس الثانية في تاريخه بعد التغلب على نظيره السنغالي بهدف نظيف.

    بطولة أمم أفريقيا 2019 أقيمت في ظروف استثنائية حيث سحب التنظيم من الكاميرون ليتم إسناده إلى مصر التي استطاعت تنظيم فعالية عالمية وتاريخية في فترة لا تزيد عن 6 أشهر.

    نجاح التنظيم الذي أبهر العالم وجعل رئيسا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد ورئيس فيفا جياني إنفانتينو يقولا في أكثر من مناسبة، "إن المحروسة نظمت بطولة تاريخية وفي فترة قياسية".

    الشكل العالمي الذي ظهرت عليه بطولة أمم أفريقيا كان خلفه العديد من العوامل والتي كان أبرزها وجود العنصر النسائي سواء على مستوى التنظيم أو المجال الصحفي والإعلامي.

    جهاد عامر نائب رئيس اللجنة المنظمة

    تعتبر جهاد عامر، عضو معين بالبرلمان المصري، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، أحد العوامل الرئيسية لنجاح بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث عملت بجهد منقطع النظير على إعداد وتطوير مهارات مجموعات الشباب المتطوعين في بطولة أمم أفريقيا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل انطلاق كان 2019.

    واستطاعت عامر أن تعد آلاف المتطوعين خلال فترة وجيزة قبل بداية البطولة،مؤكدة في حوارها لـ "سبوتنيك"، أن هذه البطولة شهدت لأول مرة في تاريخ تنظيم البطولات والأحداث الرياضية في مصر حضور متطوعين أجانب، وأوضحت أن اللجنة المنظمة استقبلت 67 متطوعا أجنبيا بينهم أفارقة وأوروبيين.

    وأشارت عامر في تصريحات لـ "سبوتنيك" إلى أن "البطولة ليست فقط المنتخب المصري، البطولة جهد، والبطولة تكاتف مؤسسات الدولة، وحرص من الشباب والمنظمين".

    ليس هناك مستحيل أمام النساء الآن

    أكدت إيناس مظهر، نائب رئيس اللجنة المنظمة باستاد القاهرة، في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن السيدات أثبتنا جدارة كبيرة في العملية التنظيمية خلال البطولة، حيث كان عددهم أكبر من الرجال، كما استطعنا أن من خلال الشخصية القوية والعمل والجدارة المساهمة في نجاح البطولة.

    وشددت على أن النساء المشاركات في بطولة أمم أفريقيا كن على قدر التحدي، والتواجد في الاستادات طوال فترة التنظيم وقبل بدء البطولة لساعات متأخرة وبذل أقصى جهد حبا في مصر، ورغبة في إظهار قدرة مصر على التنظيم الرائع.

    وأضافت أن السيدات خلال البطولة تعرضن لضغوط كبيرة جدا وعملن لساعات عمل تجاوزت الـ 16 ساعة، من أجل تنظيم بطولة عالمية وهو ما حدث بالفعل ونقلته وسائل الإعلام العالمية.

    وكشفت عن الجهد الكبير الذي بذلته المتطوعات خلال البطولة حيث كان يتدربن خلال شهر رمضان على العمل في فعاليات التنظيم، ولكنهن أثبتنا قدرة كبيرة على إثبات الذات واستطعن إخراج البطولة بالشكل الذي بدت عليه، لذلك أتقدم بالشكر لهن وكل سيدات مصر اللائي يثبتن في كل حدث تواجدهن بشكل رئيسي ويشاركن في نجاح أي منظومة داخل بلادنا.

    المتطوعات الجندي المجهول في أمم أفريقيا

    ترى يارا عبد الله (27 عاما) إحدى متطوعات الإعلام في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، أن الفتيات اللائي شارك في بطولة أمم أفريقيا كنا الجندي المجهول خلال البطولة، حيث بذلوا جهدا كبيرا جدا خلال المسابقة عن الرجال من الشباب.

    إحدى متطوعات الإعلام في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    يارا عبد الله إحدى متطوعات الإعلام في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

    وأضافت يارا، التي عملت كمتطوعة في بطولة كأس القارات 2013 وبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، وأيضا متطوعة في ألعاب ريو دي جانيرو الأوليمبية 2016 وكمرافقة للبعثة الأوليمبية المصرية، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "أن النساء يستطعن عمل كل شيء يفعله الرجال والدليل على ذلك الجهد الكبير الذي بذلك خلال كان 2019".

    فرحة لم تكتمل

    "كنا نعمل بفرحة ولكن الآن يعترينا الحزن"، هكذت تحدثت "أم عبده" إحدى المشرفات على نظافة استاد القاهرة خلال البطولة، عن "كسر قبلها" بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ 16 من المسابقة بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

    أم عبده إحدى المشرفات على نظافة استاد القاهرة خلال بطولة أمم أفريقيا 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    أم عبده إحدى المشرفات على نظافة استاد القاهرة خلال بطولة أمم أفريقيا 2019

    أم عبده أكدت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أكثر شيء جلعها سعيدة في البطولة هي تجمع المصريين وفرحتهم بالبطولة والمنتخب، ولكن فرحتها الكبيرة التي لم تكتمل هي فوز مصر بالبطولة".

    امرأة تصارع الرجال

    سودا ثيام، صحفية سنغالية، قادها شغفها بتغطية الأحداث الرياضية إلى العمل كصحفية لإحدى الصحف السنغالية خلال بطولة أمم أفريقيا 2019، حيث ظلت في مصر منذ بداية البطولة حتى خسارة منتخب بلاده للمباراة النهائية أمام الجزائر بهدف، لتبدي حسرتها لحدوث ذلك.

    الشابة العشرينية التي ولعت منذ نهاية دراستها الثانوية بتغطية الأحداث الرياضة، حيث كانت بدايتها مع كرة السلة، ثم انتقلت لتغطية مباريات كرة القدم، تقول إنها: "لم ترى تنظيما رائعا كما رأته في مصر حيث الإعداد الكبير والتنظيم الرائع خلال فترة لم تتجاوز 6 أشهر، وهو ما جعلها تتحدث كثيرا عن روعة التنظيم للصحف السنغالية".

    سودا ثيام صحفية سنغالية في أمم أفريقيا 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    سودا ثيام صحفية سنغالية في أمم أفريقيا 2019

    وعن التحديات التي واجهتها خلال البطولة كونها امرأة، قالت في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن، " أكثر شيء كان صعبا بالنسبة لها هي التواجد في منطقة "الميكسد زون" (منطقة خروج اللاعبين بعد انتهاء المباراة من غرف الملابس للحديث مع وسائل الإعلام)، حيث كانت تضطر لمصارعة الرجال من اجل الحصول على تصريحات خاصة من اللاعبين".

    خيبة وفرحة

    عبرت صفاء سراج الدين، المصورة الصحفية المغربية، التي تعتبر أصغر مصورة صحفية في البطولة،في تصريحات لـ "سبوتنيك"، عن سعادتها الكبيرة بتغطيتها لبطولة أمم أفريقيا 2019، مؤكدة أن لن تنسى تلك التغطية طوال حياتها.

    وأكدت صفاء، أنها خلال البطولة رغم فرحتها بالصورة التي التقطت لها وهي تبكي عقب خروج منتخب المغرب من دور الـ 16، إلا أنها أيضا حزينة وتملؤها الحسرة بعد إقصاء أسود الأطلس من المسابقة القارية.

    ودخلت المصورة المغربية في نوبة بكاء بعد الخروج المفاجئ لأسود الأطلس من الكان، وهي الصورة التي التقطها الزميل المصور المصري سيد حسن، وانتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو المغرب وحطمت قلوب مشجعي أسود الأطلس.

    وتحدثت صفاء عن هذا الموقف قائلة: "دموعي كانت من القلب.. لم أشعر بأي شيء بعد أن سجل منتخب بنين آخر ركلة ترجيح وأعلن الحكم خسارة المغرب".

    وأضافت: "لم أفكر في أن يلتقط أحد صورة لي، فبكائي كان تلقائيًا بعد خروج المنتخب وفوجئت بعد المباراة بانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

    صفاء أكدت أنها اختارت مجال التصوير الصحفي تكليلا لهوايتها في التقاط الصور، وهي حاليا أصغر مصورة صحفية رياضية بالمغرب، كما أنها أول مصورة صحفية ترافق المنتخب المغربي في رحلة خارج الحدود، وفقا لموقع "كووورة".

    أمم أفريقيا ترفع سقف الطموح عند المشاركين

    أكدت نانسي علي (21 عاما) إحدى المتطوعات في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، أن بطولة أمم أفريقيا رفعت سقف الطموح بالنسبة لها.

    وأضافت أنها في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "عملت بدون مقابل مادي خلال البطولة دعما وحبا لمصر، مشيرة إلى الجهد الكبير الذي بذلوه خلال فترة البطولة وقبلها من أجل تخرج المسابقة بهذا الشكل العالمي".

    نانسي علي إحدى المتوعات في بطولة أمم أفريقيا 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    نانسي علي إحدى المتوعات في بطولة أمم أفريقيا 2019

    نانسي التي شاركت لأول مرة في تنظيم بطولة قارية، أكدت أنها مستعدة للتطوع في أي بطولة داخل أو خارج مصر تعرض عليها بعد التجربة الرائعة التي حظيت بها في أمم أفريقيا 2019.

    حب الكرة والرياضة قادني إلى أمم أفريقيا

    قاد حب لعبة كرة القدم يمنى شريف محمد (20 عاما)، إلى العمل كإحدى المتطوعات في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، لتكون تلك تجربتها الأولى في العمل ضمن الفعاليات الكروية الكبيرة.

    يمنى شريف محمد إحدى المتطوعات في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    يمنى شريف محمد إحدى المتطوعات في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

    يمنى أكدت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مشاركتها ضمن فريق المتطوعين خلال البطولة، أكسبها خبرة كبيرة وأعدها جيدا لمستقبلها الصحفي، حيث تدرس الصحافة في إحدى الجامعات المصرية.

    وعبرت يمنى عن حزنها العميق على خروج منتخب مصر من البطولة مبكرا، ولكن أكدت في الوةقت ذاته، أن ذلك لم يثنها هي وزملائها عن بذلك كل الجهد حتى آخر لحظة في بطولة أمم أفريقيا.

    أعظم استادات في أفريقيا

    تشارلين ومالوا صحفيتان من الكونغو الديمقراطية، أبديتا انبهارهما باستادت كرة القدم في مصر، فهما لم يريا من قبل مثل استاد القاهرة أو الدفاع الجوي.

    الصحفيتان الكونغوليتان، قالاتا في تصريحات لـ "سبوتنيك": "إنهما لم تكونا تتوقعان أن تريا مثل البنية التحية في مصر خاصة استادات كرة القدم، حيث إنهما لم تزورا مصر من قبل".

    تشارلين صحفية كونغولية في بطولة أمم أفريقيا 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    تشارلين صحفية كونغولية في بطولة أمم أفريقيا 2019

    وبسؤالهما عن تغطيتهما لبطولة أمم أفريقيا 2019، أكدتا أنهما نقلتا صورة رائعة عن مصر خاصة بعدما رأتا التظيم العالمي خاصة حفل الافتتاح.

    وشددت تشارلين على حبها الكبير للجمهور والشعب المصري الذي كان مضيافا جدا معها، والتسهيلات التي وجدتها من قبل اللجنة المنظمة.

     اعتراف بجهد السيدات خلال البطولة

    "الجميع كان ينظر إلينا على أننا فتيات صغيرات ولكننا استطعنا أن نجعل الجميع ينظر إلينا بعين الفخر والاحترام"، هكذا عبرت سيمون أكرم (22 عاما) إحدى المترجمات المتطوعات في بطولة أمم أفريقيا 2019.

    سيمون أكرم إحدى متطوعات الإعلام في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019
    © Sputnik . DERAR KHAMIS
    سيمون أكرم إحدى متطوعات الإعلام في بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أننا "لم نكن ندرك كم الصعوبات التي ستواجهنا ولكننا كنا نتغلب عليها بالمجهود والصبر، فالنساء في مسابقة بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 هم الجندي المجهول بحق".

    انظر أيضا:

    محمد بن سلمان يعلق على فوز المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا
    الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا 2019
    وزير الرياضة المصري: أمم أفريقيا نجحت ماديا... الجماهير في المدرجات الموسم المقبل
    إسماعيل بن نصار أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا
    الكلمات الدلالية:
    أمم أفريقيا 2019, نساء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رياضيتان من المنتخب الروسي (سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا) تشاركان في البرنامج الفني لمسابقات فرق السباحة الإيقاعية في بطولة العالم المائية الـ18 في غوانغجو، كوريا الجنوبية 16 يوليو/ تموز 2019
    خرفان تجتاح باريس وأمطار ليست بصيفية تهطل على موسكو... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا على خريطة العالم
    ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك