تسجيل
16:45 GMT16 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صواريخ إيران الباليستية

    ما قدرة إسرائيل على التصدي لهجوم صاروخي واسع؟

    © AP Photo / Vahid Salemi
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/67/1044056756_0:0:3000:1688_1200x675_80_0_0_d3acfecc41646a6d963e7f6220df3986.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202103161048378992-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%9F/

    تزايدت وتيرة الحرب الكلامية بين إسرائيل وإيران وأصبح أمراء الحرب في إسرائيل يتحدثون عن هجوم جوي بينما يلوح قادة إيران بقصف صاروخي يحول تل أبيب إلى ركام.

    ورغم سعي غالبية الدول إلى امتلاك نظام دفاعي قوي ضد أي هجوم من الجو سواء بالطائرات أو بالصواريخ، فإن تكتيكات "الهجوم الكاسح" بأعداد هائلة من الطائرات أو الصواريخ يمكنها اختراق أي نظام دفاعي مهما كانت قوته.

    19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية ساعر - 6
    © Sputnik . M.HASSAN
    19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية "ساعر - 6"
    وتسعى إسرائيل إلى تطوير قدراتها الدفاعية بصورة دائمة بالتوازي مع امتلاكها قدرات هجومية متطورة مثل مقاتلات "إف - 35" وبعض أنواع الصواريخ الباليستية.

    وتواصل إسرائيل من حين إلى آخر تدعيم أنظمتها الدفاعية بوسائل وأسلحة جديدة تمكنها من امتلاك نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها من اعتراض أي نوع الصواريخ بداية من الصواريخ قصيرة المدى التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية، حتى الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، التي تمتلكها دول مثل إيران.

    وتعتمد إسرائيل في التصدي للصواريخ قصيرة المدى، على منظومة "القبة الحديدية"، بينما تستخدم صواريخ "باتريوت" في اعتراض الصواريخ متوسطة المدى في نطاق محدد.

    منظومة صواريخ ثاد الأمريكية
    © AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis
    منظومة صواريخ ثاد الأمريكية

    وخلال السنوات الأخيرة بدأت إسرائيل التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب قواتها على استخدام نظام الدفاع الصاروخي الأكثر تطورا في الجيش الأمريكي وهو منظومة "ثاد" الصاروخية، الخاصة باعتراض الصواريخ المعادية في طبقات الجو العليا.

    إسرائيل تدرب جنودها على استخدام صواريخ "ثاد"

    في 4 مارس/ آذار 2019، أعلن الجيش الأمريكي نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل وقال الجيش الإسرائيلي إن تلك الصواريخ تم نشرها في إحدى القواعد العسكرية بصحراء النقب ضمن مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية يشارك فيها أكثر من 200 جندي، من قوات الدفاع الجوي والعمليات وشعبة التخطيط، بحسب موقع "ديبكا" الإسرائيلي.

    وقال موقع "أرمد كنترول أسوسييشن" الأمريكي إن النشر المحدود لصواريخ "ثاد" الأمريكية في إسرائيل استمر لمدة شهر وكان الهدف منه التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل الإقليمي.

    وتقول شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية، المصنعة لتلك الصواريخ، إن منظومة صواريخ "ثاد" يمكنها اعتراض الصواريخ الهجومية داخل الغلاف الجوي للأرض وخارجه، ويمكنها اعتراض صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

    الدرع الصاروخي

    وتعتمد نظرية عملها على تحقيق إصابة مباشرة بالهدف المعادي وتدميره، وهو ما يطلق عليه نظرية "هيت تو كيل" (الاصطدام المباشر مع الهدف رأس برأس).

    وتشبه هذه النظرية إصابة رصاصة برصاصة أخرى بعد إطلاقها، وهو ما يتطلب دقة عالية في التوجيه.

    منظومة ثاد
    © AP Photo
    منظومة "ثاد"

    ويمكن للمنظومة الأمريكية أن تعمل مع أنواع أخرى من منظومات الدفاع الجوي البري والبحرية، كما يمكنها التكامل مع وسائل الدفاع الجوي الطائرة، بحسب "لوكهيد مارتين"، التي أشارت إلى أنه يمكن نشر تلك الصواريخ لحماية المدن والمنشآت الحيوية ضد الهجمات الصاروخية المعادية.

    الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

     وتتميز تلك الصواريخ بأنه يمكن حشدها في أي مكان حول العالم، لأنها منصات إطلاقها مصممة للعمل على مركبات عسكرية، وهي تتكون من 4 مكونات أساسية، هي منصات الإطلاق، والصواريخ، ومراكز القيادة والسيطرة، ومحطة الرادار الأرضي"، بحسب موقع "ميسيل ثريد" الأمريكي.

    ويمكن لمنظومة "ثاد" أن تتصدى للصواريخ التكتيكية و الباليستية في مدى 200 كلم، بحسب موقع "ميسيل ثريد"، بينما يصل أقصى مدى لها إلى 1000 كلم، بحسب موقع "أرمي تكنولوجي".

    "ثاد" و"باتريوت"

    وتكون صواريخ "ثاد" مسؤولة عن تدمير الأهداف على ارتفاعات عالية ومسافات بعيدة، وتكون مسؤولة عن الطبقات العليا من الجو، وتعمل مع منظومات باتريوت الصاروخية، المصممة لتدمير الصواريخ المعادية على ارتفاعات منخفضة ومسافات قريبة، ضمن ما يطلق عليه "الدرع الصاروخي".

    صواريخ باتريوت الأمريكية
    © AFP 2021 / BULENT KILIC
    صواريخ باتريوت الأمريكية

    وتستخدم الصواريخ الأمريكية نظام توجيه يعمل بالأشعة تحت الحمراء، التي يمكنها رصد الهدف ومتابعته بصورة تسمح لها بتحديد أدق نقطة للاصطدام معه، وتتميز منظومة "ثاد" بإمكانية ربطها بنظام الإنذار المبكر التابع لقيادة الجيش الأمريكي.

    وتضم كل بطارية صواريخ من هذا النوع، 9 منصات، يحمل كل منها 8 صواريخ، يرافقها مركبتي قيادة وسيطرة، إضافة إلى رادار أرضي.

    إنفوجرافيك - 7 معلومات عن صواريخ أرو 3 الإسرائيلية
    © Sputnik
    7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية

    انظر أيضا:

    صحيفة صينية: منظومة "إس-500" الروسية تقوض هيبة "ثاد" الأمريكية
    أمريكا تزود إسرائيل بنظام ثاد الصاروخي
    بعد نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية... روسيا محمية وغير آبهة
    الولايات المتحدة تختبر منظومة "ثاد"...فيديو
    شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع السعودية بشأن تصنيع صواريخ "ثاد"
    أمريكا تنجح في الدمج بين منظومتي "ثاد" و"باتريوت" الصاروخيتين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك